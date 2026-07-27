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Η Άρσεναλ απέκτησε τον διεθνή Χρήστο Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ έναντι σαράντα εκατομμυρίων ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τη μετακίνηση του δεκαεπτάχρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου, έπειτα από επιτυχημένα δοκιμαστικά που πραγματοποίησε ο ποδοσφαιριστής.

Η Μίλαν ενέταξε στο δυναμικό της τον δεκαεξάχρονο αμυντικό Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό για να ενισχύσει το πρότζεκτ ανάπτυξης ταλέντων της ομάδας.

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Τέσσερις νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές αλλάζουν προς το καλύτερο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Καρανδρίκας και ο Ζορμπάς κάνουν το επόμενο τολμηρό βήμα στην καριέρα τους, υπογράφοντας σε κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ

Αναφορικά με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Ντόρτμουντ και η Γκενκ έφτασαν σε συμφωνία για την μετακίνηση του Έλληνα εξτρέμ, με ένα ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης για τον βελγικό σύλλογο.

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Όπως αναφέρουν βελγικά ΜΜΕ, Γκενκ και η Ντόρτμουντ συμφώνησαν για το ποσό της μετεγγραφής του Κωσταντίνου Καρέτσα, με το deal να οριστικοποιείται και τις λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα, μετά και την ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων.

Οι πληροφορίες από το Βέλγιο αναφέρουν ότι με τα μπόνους, το συνολικό ποσό για τη μετεγγραφή του 19χρονου Έλληνα εξτρέμ μπορεί να αγγίξει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το deal τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ.

Η Άρσεναλ αποκτά τον Τζόλη

Ο Καρέτσας δεν είναι ο μόνος που χρήζει μνείας. Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι, πλέον, γεγονός, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη.

Για να κάνει δικό της τον διεθνή ακραίο επιθετικό, η πρωταθλήτρια Αγγλίας έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ.

💬 “It’s absolutely amazing to sign for the champions of England.”



Our exclusive interview with Christos Tzolis features his Premier League experience, his pride at joining The Arsenal and much more 📺 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031 και θα αγωνίζεται με τη φανέλα με τον αριθμό 17.

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Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από την Κλαμπ Μπριζ έχοντας καταγράψει 108 συμμετοχές και 43 γκολ, ενώ με τη βελγική ομάδα κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Super Cup.

Η μετακίνηση του Καρανδρίκα στους Βαυαρούς

Σε μία σπουδαία συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου έφτασε ο Ατρόμητος, καθώς οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα για την μετακίνηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στους Βαυαρούς.

Με ύψος κοντά στο 1.90μ., έπεισε μετά από δύο απαιτητικά και δύσκολα δοκιμαστικά, πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης, που μπορεί να φτάσει έως και την πρώτη ομάδα.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πώληση του 17χρονου (21/5/2009), Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, στον γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί όπου τον εντόπισε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας μας, Απόστολος Αποστολου και αποκτήθηκε άμεσα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρωτο δοκιμαστικό των Βαυαρών διάρκειας μίας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις, με την Μπάγερν Μονάχου τελικά να προχωρά στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, «διαφημίζοντας» την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου.

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Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του με μεγάλη περηφάνια!».

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Ο Ζορμπάς στη Μίλαν

Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 16χρονου κεντρικού αμυντικού Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, γεννημένου το 2010, με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

AC Milan comunica ufficialmente di aver tesserato Spyridon Petros Zormpas. Il difensore greco, classe 2010, cresciuto calcisticamente nell’Olympiacos, farà parte del Progetto Milan Futuro 🖋️🔴⚫️



📸©️AC Milan#MilanFuturo pic.twitter.com/PAph5tNeyV — L'altra Faccia del Diavolo (@AltraFacciaDiFR) July 27, 2026

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων.

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Ο Έλληνας αμυντικός, γεννημένος το 2010, έρχεται από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και έχει πλέον δεσμευτεί για το μέλλον του στους Ροσονέρι», αναφέρει η ανακοίνωση.