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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και επίσημα παίκτης της Ντόρτμουντ με τους Γερμανούς να βρίσκουν τον πιο ευφάνταστο τρόπο να ανακοινώσουν τη μεταγραφή του.

Η Ντόρτμουντ είχε προαναγγείλει τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα με ένα επικό βίντεο από ένα γυράδικο στην πόλη και σε συνέχεια της ευρηματικότητας της γερμανικής ομάδας ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπήκε στο μαγαζί και παρήγγειλε στα ελληνικά τη φανέλα με το νούμερο 19.

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 με τους Βεστφαλούς και έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ, η οποία έβαλε 33.000.000 ευρώ στα ταμεία της, τα οποία μπορεί να αυξηθούν αρκετά σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ – Tα πρώτα λόγια του Καρέτσα

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την BVB, το οποίο ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2031».

Τα πρώτα λόγια του Καρέτσα: «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και νιώθω απίστευτα περήφανος που θα φορώ πλέον τη κιτρινόμαυρη φανέλα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας, σε αυτό το εντυπωσιακό γήπεδο. Θέλω να συμβάλω κι εγώ ώστε να σημειώσουμε επιτυχίες όλοι μαζί».