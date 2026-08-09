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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεχώρισε με την απόδοσή του και σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ για τη γερμανική ομάδα.

Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε ως το 78ο λεπτό και ήταν καθοριστικός για την Άρσεναλ, δημιουργώντας τα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο αγγλικός Τύπος αποθέωσε τον δεκαοκτάχρονο Καρέτσα για την εξαιρετική του εμφάνιση και την ποιότητα της εκτέλεσής του στον αγώνα.

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Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έδωσαν ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στο Λονδίνο για το Emirates Cup, με τον Χρήστο Τζόλη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κλέβουν την παράσταση.

Η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με 3-2 και κατέκτησε το κύπελλο, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να κάνουν τη διαφορά για τις ομάδες τους.

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Η Ντόρτμουντ έσπασε τα ταμεία της, προκειμένου να φέρει στη Γερμανία τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον νεαρό Έλληνα εξτρέμ να δείχνει με το «καλημέρα» την κλάση του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή του στο δυνατό φιλικό της Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ, με τον 18χρονο άσο να χρειάζεται μόλις 29 λεπτά για να συστηθεί στους Γερμανούς φιλάθλους.

Wonderful debut goal for Konstantinos Karetsas against Arsenal.

pic.twitter.com/NpyXzIs1ei — BayernTalente (@CampusVid2) August 9, 2026

Το νέο διαμάντι των Βεστφαλών «χάζεψε» την άμυνα των πρωταθλητών Αγγλίας και έγραψε το 2-0 για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας κουβάλησε την μπάλα, πάτησε την περιοχή της Άρσεναλ, «έσπασε» την μπάλα στο αριστερό και νίκησε με αδιανόητη εκτέλεση τον Κεπά.

Σύσσωμος ο αγγλικός Τύπος αποθέωσε τον Καρέτσα.

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Η Dailymail έγραψε χαρακτηριστικά: “Τι γκολ είναι αυτό που έβαλε ο Καρέτσας; Μετέφερε με άνεση την μπάλα προς την περιοχή της Άρσεναλ, την έφερε στο αριστερό του πόδι και έκανε μία απολαυστική προσπάθεια στο αριστερό παραθυράκι του Κέπα, στον οποίο δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης. Οι φίλοι της Αρσεναλ δεν μπορεί να είναι χαρούμενοι“.

Από την πλευρά της το Skysports περιέγραψε τη φάση του γκολ ως εξής: “ΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ! Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατέβηκε από τη δεξιά πλευρά και εκτέλεσε στο παράθυρο της εστίας της Αρσεναλ. Ο Ελληνας έφηβος ανακοίνωσε τον εαυτό του στην Ντόρτμουντ, την εβδομάδα που υπέγραψε για τη γερμανική ομάδα. Ακόμη περισσότερα αμυντικά προβλήματα για την Αρσεναλ, 12 ημέρες πριν την έναρξη της Premier League“.

Τέλος, το BBC σχολίασε: “Τι σουτ! Ο Γκάμπριελ έδωσε υπερβολικό χώρο στον Καρέτσα, που κινήθηκε από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Άρσεναλ, συνέκλινε και εκτέλεσε στην πάνω γωνία της εστίας. Καμία ελπίδα για τον Κέπα“.

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🚨 Ethan Nwaneri has pulled one back !!! tzolis with the assist



Tzolis has been outstanding pic.twitter.com/cWXuiwdxTy — Arsenal X-tra (@Ar_senalXtra_) August 9, 2026

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε μέχρι το 78′, αποτελώντας εκ των κορυφαίων παικτών της Άρσεναλ.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι, με το νεαρό επιθετικό να μειώνει σε 1-2 στο 54′, ενώ ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι για να μειώσουν οι Άγγλοι σε 2-3 με τον Γιόκερες.

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Tzolis wins a penalty pic.twitter.com/CPbh9kM2wH — George 🇬🇪 (@George_Zur1) August 9, 2026