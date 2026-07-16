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Στην Άρσεναλ φαίνεται ότι θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Χρήστος Τζόλης, καθώς 24χρονος διεθνής εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει στους «κανονιέρηδες» από την Κλαμπ Μπριζ. Σύμφωνα με το Athletic, η συμφωνία θα κλείσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ

Η προηγούμενο συμφωνία, το καλοκαίρι του 2025, αφορούσε τη μετακίνηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ.

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Arsenal have reached a €40million agreement with Club Brugge for the signing of winger Christos Tzolis.



More from @David_Ornstein: https://t.co/pGcEVRhj62 pic.twitter.com/MYO7DhMTav — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 16, 2026

Με αυτήν την εξέλιξη, ο Τζόλης, επιστρέφει στην Αγγλία και ειδικότερα στους πρωταθλητές της Premier League. Στην Αγγλία, είχε μεταγραφεί το 2021 από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς.

Τη σεζόν, που ολοκληρώθηκε, είχε εντυπωσιακό απολογισμό με την Μπριζ. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές.