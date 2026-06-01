Έρευνα για έξι επιθέσεις με μαχαίρι, οι οποίες σημειώθηκαν μετά την πανηγυρική παρέλαση της Άρσεναλ την Κυριακή (31/5), βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του Λονδίνου.

Έξι περιστατικά μαχαιρώματος μετά την παρέλαση της Άρσεναλ

Όπως μεταδίδει το Independent, βάσει των στοιχείων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν 24 συλλήψεις, με τις αρχές πάντως να εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών που πανηγύρισαν χωρίς έκτροπα.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγες μόλις ώρες μετά την ήττα στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, η αποστολή της Άρσεναλ επέστρεψε στο Λονδίνο και βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει μαζί με χιλιάδες φιλάθλους την κατάκτηση της Premier League, βάζοντας στην άκρη την απογοήτευση για το τρόπαιο που χάθηκε.

Scenes in North London as Arsenal begin their Premier League title parade!❤️🔥 pic.twitter.com/GiAQOnzgng May 31, 2026

Οι «Κανονιέρηδες» κατέκτησαν το πρωτάθλημα Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, επαναφέροντας τον σύλλογο στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η φιέστα είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, όμως η παρουσία της ομάδας στον τελικό του Champions League μετέθεσε τους εορτασμούς.

Xιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ γέμισαν τους δρόμους του Βορείου Λονδίνου και με καπνογόνα και κόρνες υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές.