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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ και «σήκωσε μανίκια», αφού την Τετάρτη (05.08.2026) έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους Βεστφαλούς, γνωρίζοντας -παράλληλα- από κοντά και την “τρέλα” των οπαδών της ομάδας.

Χιλιάδες φίλοι της Ντόρτμουντ βρέθηκαν στις εξέδρες του προπονητικού κέντρου της ομάδας -στην ανοικτή προπόνηση που προανήγγειλε η ομάδα μετά το tour της στην Ιαπωνία- και υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

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Μπορεί η πρόσκληση της Ντόρτμουντ να ήταν, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να δουν από κοντά τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα των Βεστφαλών, αλλά ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν αυτός που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα.

Με το που εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Καρέτσας γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των Βεστφαλών, οι οποίοι τον χειροκρότησαν θερμά και έδειξαν από την πρώτη στιγμή την ανυπομονησία τους, να τον δουν να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας.

Ο νεαρός άσος ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου με χαμόγελα και χαιρετισμούς, δείχνοντας να απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου.