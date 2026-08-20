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Παρά την κυριαρχία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους.

Ο Έρικσεν άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς στο 57ο λεπτό με ψύχραιμο πλασέ μετά από γύρισμα του Σόλτβεντ.

Ο Μπάμπα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ με κεφαλιά στο 80ο λεπτό, έπειτα από εύστοχη εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ.

Ο Εντιαγέ έχασε σημαντική ευκαιρία στις καθυστερήσεις για να ολοκληρώσει την ανατροπή υπέρ της ελληνικής ομάδας.

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Ο ΠΑΟΚ αν και ξεκίνησε κυριαρχικά στο ματς δεν βρήκε γκολ και μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκορ με τον Έρικσεν στο 57′ ωστόσο ο “Δικέφαλος του Βορρά” έμεινε ζωντανός με τον Μπάμπα να σκοράρει με κεφαλιά και να γράφει το τελικό 1-1.

Όλα ανοιχτά παραμένουν ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπραν με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες από τον “Δικέφαλο του Βορρά” στο πρώτο μέρος. Οι Νορβηγοί στο δεύτερο πήραν το προβάδισμα με τον Έρικσεν στο 57′ αλλά δύο αλλαγές του Λίσι στο 81′ ο Λουσέ και ο Μπάμπα συνεργάστηκαν με τον τελευταίο να κρίνει την μοίρα της αναμέτρησης με κεφαλιά, με τους “ασπρόμαυρους” να χάνουν τεράστια ευκαιρία και για την ανατροπή με τον Εντιαγέ να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από θέση βολής .

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Εκρηκτικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ, αλλά άσφαιρο

Ο ΠΑΟΚ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μπήκε με ορμή απειλώντας την εστία της Μπραν, με τον Χατσίδη να μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά αλλά το τελείωμα του στο 2′ μέσα από την περιοχή πέρασε ψηλά άουτ. Στο 3′ ο Μύθου άγγιξε το γκολ αλλά το σουτ του βρήκε στα σώματα και πέρασε ελάχιστα έξω. Στο 7′ ήταν η σειρά του Κένι να δοκιμάσει τα πόδια του με τον Άγγλο μπακ να σουτάρει έξω από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Στο 12′ η Μπραν έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία της στα “ασπρόμαυρα” καρέ με τον Φίνε να αποφεύγει περίτεχνα τον Ελουστόντο από τα αριστερά και να τροφοδοτεί τον Έρικσεν, με το σουτ του με το αριστερό να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, από πλεονεκτική θέση. Στο 19′ Ο Χατσίδης σπατάλησε την μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία με τον Γιαννούλη να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να βγάζει σε θέση βολής τον νεαρό εξτρέμ αλλά το πλασέ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα άουτ. Το επιθετικό κρεσέντο για τον ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στο 40′ μετά από φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στο κεφάλι του Μύθου μέσα στην μικρή περιοχή αλλά ο Ντίνγκενλαντ απέκρουσε με το πόδι. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Κυνική η Μπραν στην επανάληψη

Η πρώτη τελική στο δεύτερο μέρος άνηκε στον ΠΑΟΚ με τον Τάισον να πιάνει το πλασέ με το δεξί αλλά ο Ντίνγκελαντ μπλόκαρε. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς όμως ήταν για τη Μπραν στο 55′ με τον Ντε Ρέβε να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε ανυπεράσπιστη εστία από την μικρή περιοχή. Το γκολ όμως ήρθε για τους Νορβηγούς δύο λεπτά αργότερα Ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Έρικσεν με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Το ισορρόπησε με Μπάμπα

Ο ΠΑΟΚ βρήκε την λύση προς την ισοφάριση με δύο αλλαγές του Λίσι να συνεργάζονται. Στο 80′ ο Λουσέ εκτέλεσε άψογα κόρνερ από τα αριστερά και ο Μπάμπα με κεφαλιά νίκησε τον Ντίνγκελαντ κάνοντας το 1-1. Μάλιστα ο “Δικέφαλος του Βορρά” άγγιξε την ανατροπή με τον Ζαφείρη να μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά να κάνει το γύρισμα στον Εντιαγέ αλλά το πλασέ του Αφρικανού επιθετικού ήταν κακό και ο Ντίνγκελαντ μπλόκαρε με άνεση. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

ΓΚΟΛ: 80′ Μπάμπα / 57′ Έρικσεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 63′ Ζαφείρης / 38′ Κνούντσεν, / 62′ Σόλτβεντ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (65′ Μπάμπα), Ζαφείρης, Σανταμαρία (66′ Τέιλορ), Χατσίδης, Καμαρά (77′ Σορετίρε), Τάισον (66′ Λουσέ), Μύθου (56′ Εντιαγέ)

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Σόλτβεντ, Ντράγκσνες, Κνούντσεν, Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Ερικσεν, Γκούντμουννσον, Φίνε