ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ - EUROKINISSI

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ προχώρησαν σε κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ διαμαρτυρόμενοι για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Ντόρτμουντ.

Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί ζητούν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη, επιδιώκοντας την ακύρωση της αποχώρησης του νεαρού μεσοεπιθετικού από την ομάδα.

Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στη Γερμανία για ιατρικές εξετάσεις και επικοινώνησε με τους οπαδούς μέσω βιντεοκλήσης προσπαθώντας να τους καθησυχάσει.

Η γερμανική εφημερίδα Bild κάνει λόγο για εξέγερση των οπαδών, οι οποίοι επιχειρούν να ασκήσουν πίεση για να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Η Ντόρτμουντ συνεχίζει κανονικά τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, παρά τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ώρες.

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Σε αναβρασμό βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τις αντιδράσεις να παίρνουν πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.

Οπαδοί συγκεντρώθηκαν στην Τούμπα, προχώρησαν σε κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ και ζητούν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη, την ώρα που η γερμανική Bild κάνει λόγο για «εξέγερση» και υποστηρίζει ότι οι φίλοι του Δικεφάλου επιχειρούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, όπου περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με την Ντόρτμουντ να εμφανίζεται αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μεγάλο μέρος του κόσμου αντιδρά έντονα στην αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους φίλους του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ – EUROKINISSI ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ – EUROKINISSI

Κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ

Οι αντιδράσεις δεν έμειναν στη συγκέντρωση έξω από την Τούμπα. Μερίδα οπαδών εισήλθε στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προχώρησε σε κατάληψη, ενώ αναρτήθηκε και πανό στο μπαλκόνι των γραφείων.

Βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν απευθυνθεί σε συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη ζητώντας να συνομιλήσουν απευθείας μαζί του, προκειμένου να του μεταφέρουν την αντίθεσή τους στην παραχώρηση του 23χρονου.

Οι οπαδοί θεωρούν τον Κωνσταντέλια έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και ζητούν από τη διοίκηση να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να παραμείνει στην Τούμπα.

Η βιντεοκλήση με τον Κωνσταντέλια

Μέσα σε αυτό το κλίμα, υπήρξε και επικοινωνία των συγκεντρωμένων με τον ίδιο τον Κωνσταντέλια. Κατά την άφιξή του στη Γερμανία, φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους οπαδούς που βρίσκονταν στην Τούμπα.

Ο Έλληνας διεθνής προσπάθησε να τους καθησυχάσει, υπογραμμίζοντας ότι τα συναισθήματά του για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του παραμένουν έντονα.

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«Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

**Crazy scenes surrounding Konstantelias' move to BVB** 😲



Some PAOK fans have entered the club's offices and "taken over," demanding to speak with the club president.



Protests are currently being held outside Toumba (PAOK's stadium) against the transfer of Giannis… https://t.co/o3cdXJhFhR pic.twitter.com/lT51ZxfLYT — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 16, 2026

Η Bild μιλά για «εξέγερση» των οπαδών

Οι εικόνες από την Τούμπα έφτασαν και στη Γερμανία, με τη Bild να αφιερώνει δημοσίευμα στην ένταση που έχει προκαλέσει η επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντέλια.

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Το γερμανικό Μέσο κάνει λόγο για «εξέγερση» στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και σημειώνει ότι, λίγο πριν από την οριστικοποίηση της μετακίνησης, οι φίλοι του συλλόγου επιχειρούν να ασκήσουν πίεση προκειμένου να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Η Bild υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σχέση του Κωνσταντέλια με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντάς τον ως κάτι περισσότερο από έναν απλό ποδοσφαιριστή και ως ένα από τα σύμβολα της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στην Ντόρτμουντ για τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ η γερμανική ομάδα και ο ποδοσφαιριστής έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους.

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Η σύγκριση με τη Στουτγκάρδη

Η Bild συνδέει τις σημερινές αντιδράσεις με την περσινή υπόθεση της Στουτγκάρδης, όταν η μεταγραφή του Κωνσταντέλια είχε βρεθεί πολύ κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Ο παίκτης είχε παραμείνει στον ΠΑΟΚ και υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029.

Οι Γερμανοί επισημαίνουν ότι και αυτή τη φορά οι οπαδοί αντιδρούν έντονα και επιχειρούν να αποτρέψουν την αποχώρηση του αγαπημένου τους ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να έχει διαφορετική κατάληξη.

Η Ντόρτμουντ, από την πλευρά της, εμφανίζεται να συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, χωρίς να δείχνει ότι επηρεάζεται από τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα πλέον είναι αν η ιστορία θα επαναληφθεί ή αν αυτή τη φορά ο Κωνσταντέλιας θα φορέσει οριστικά τη φανέλα των Βεστφαλών.

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