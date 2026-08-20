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Τη μεγαλύτερη εμφάνιση της καριέρας του κάνει ο Εμμανουήλ Καραλής στο στο diamond league της Ελβετίας καθώς ακτάφερε με τη δεύτερη προσπάθεια να πετάξει πάνω από τα 6.16 μέτρα ισοβαρίζοντας το ρεκόρ που είχε στον κλειστό στίβο τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία.

Στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6.26μ όμως δεν κατάφερε να περάσει και έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από το φαινόμενο του παγκόσμιου αθλητισμού, το φαινόμενο Μόντο Ντουμπλάντις ο οποίος υποκλήθηκε κυριολεκτικά στον Μανόλο, χειροκροτώντας τον για την απίθανη προσπάθεια του.

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Ολόκληρο το στάδιο χειροκροτούσε τον έλληνα αθλητή ο οποίος έχει πολλά ακόμη ύψη να κατακτήσει.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε τις προσπάθειές του στο Diamond League της Λωζάνης από τα 5,51μ, περνώντας με άνεση το συγκεκριμένο ύψος. Φυσικά, “ζέσταμα” έκανε σε αυτό το ύψος και ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Καραλής και Ντουπλάντις άφησαν τα 5.66μ. και είδαν τον Λαβιλενί, αλλά και τον 3ο στο πρόσφατο ευρωπαϊκό, Τιερί, να κάνουν 3 άκυρες προσπάθειες να να λένε “αντίο” στον αγώνα.

Ο Καραλής επέστρεψε στον αγώνα, ξεπερνώντας με άνεση τον πήχη στα 5,81 μ όπως και ο Σουηδός, με τη μάχη να είναι πλέον ανάμεσα στους δύο.