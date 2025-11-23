Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις του στη φετινή Super League, επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Με τους Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτα να βρίσκουν δίχτυα, οι “πράσινοι” έφυγαν άνετα με το τρίποντο από τις Σέρρες, απέναντι στον ουραγό της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων με την ίδια δυναμική που είχε δείξει στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας τους 18 βαθμούς σε δέκα παιχνίδια και χτίζοντας ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων που επιβεβαιώνει τη σταδιακή προσαρμογή της στο πλάνο του Ισπανού τεχνικού.

Αντίθετα, το ντεμπούτο του Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο του Πανσερραϊκού δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ομάδα των Σερρών γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στην τελευταία θέση με μόλις πέντε βαθμούς σε έντεκα αγώνες. Παρ’ όλα αυτά, ο Πανσερραϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και στα πρώτα λεπτά απείλησε σημαντικά την εστία του Παναθηναϊκού. Στο 7’ ο Νούνελι έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά, ενώ στο 13’ ο Λαφόν έκανε καθοριστική απόκρουση σε τετ α τετ με τον ίδιο παίκτη. Στο 19’ ο Καρέλης δεν πρόλαβε για λίγο την μπάλα ύστερα από νέα σέντρα του Κάλινιν, ενώ στο 30’ οι “πράσινοι” ζήτησαν πέναλτι σε φάση με τον Τσιριβέγια και τον Φέλτες.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 40’, έπειτα από εντυπωσιακή ενέργεια του Τετέ, ο οποίος σέρβιρε ιδανικά στον Ζαρουρί για το 1-0. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έχασε τόσο τον Τσιριβέγια όσο και τον Λαφόν λόγω τραυματισμών, γεγονός που δεν επηρέασε όμως την εικόνα του στο δεύτερο μέρος.

Η επανάληψη εξελίχθηκε σε μονόλογο για τον Παναθηναϊκό. Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, με τον Τιναλίνι να κρατά τον Πανσερραϊκό όρθιο μέχρι το 59’, όταν ο Γεντβάι πέτυχε ένα από τα πιο θεαματικά γκολ της χρονιάς: με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι από σέντρα του Τετέ έκανε το 2-0. Το ματς “κλείδωσε” ο Τάσος Μπακασέτας στο 69’, με όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Στα τελευταία λεπτά, ο Κότσαρης απέκρουσε το πλασέ του Μάρας, ενώ ο Ζαρουρί άγγιξε δεύτερο προσωπικό γκολ στο 77’. Το 3-0 έμεινε μέχρι το τέλος, σε μια επιβλητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού που συνεχίζει ανοδικά, την ώρα που ο Πανσερραϊκός αναζητεί λύσεις για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.