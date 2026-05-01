Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με μια πολύ σημαντική δεύτερη νίκη από τη Βαλένθια, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο και κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο του. Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όταν ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Τούρκος τεχνικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος, περιγράφοντας περιστατικά που, όπως υποστήριξε, σημειώθηκαν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα μέσα στο γήπεδο της Βαλένθια. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, υπήρξαν εντάσεις και συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το επίπεδο της διοργάνωσης, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη στάση των γηπεδούχων όσο και για τη γενικότερη διαχείριση της κατάστασης.

Οι δηλώσεις του Αταμάν αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς έθεσε ζήτημα ασφάλειας και σεβασμού, ζητώντας ουσιαστικά να δοθούν απαντήσεις για όσα καταγγέλλει. Το κλίμα, που αρχικά ήταν πανηγυρικό για τον Παναθηναϊκό, μετατράπηκε γρήγορα σε τεταμένο, με την υπόθεση να παίρνει ήδη διαστάσεις εκτός παρκέ.

Αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε:

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο.



Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.



Δέκα αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».



Παναθηναϊκός: «Χωρίς κανέναν λόγο οι άνθρωποι της Βαλένθια προκαλούσαν»

Λίγο αργότερα και η ενημέρωση από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ισχυρίζεται τα εξής: «η ασφάλεια της Βαλενθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές εγραψαν: “Call a foul”».





Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια των πράσινων: «Ήθελαν να με συλλάβουν»

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αντιμετώπισε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και όπως έλεγε με χιούμορ στα αποδυτήρια: «Θέλανε να με συλλάβουνε, αλλά δε με νοιάζει».

Από την πλευρά της Βαλένθια, επικρατούσε έντονος εκνευρισμένος κυρίως κατά του Κέντρικ Ναν καθώς τον κατηγορούσαν για άσεμνη χειρονομία στο φινάλε του ματς, όπου προσπάθησε να του επιτεθεί ο Νόγκες.