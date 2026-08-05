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Η μέθοδος, γνωστή ως chest fairing, μεταβάλλει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας.

Οι διοργανωτές εντατικοποίησαν τους ελέγχους στον εξοπλισμό των αθλητριών πριν από την ατομική χρονομέτρηση, με στόχο την τήρηση των κανόνων περί μορφολογίας του σώματος.

Σύμφωνα με αεροδυναμικές αναλύσεις, η χρήση πρόσθετου όγκου στο στήθος μπορεί να μειώσει σημαντικά την αεροδυναμική αντίσταση και να βελτιώσει τον χρόνο των αθλητριών.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας επιβάλλει αυστηρότερους ελέγχους για να διασφαλίσει τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

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Ένα ασυνήθιστο σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Γύρο Γαλλίας γυναικών, μετά από καταγγελίες ότι ορισμένες ποδηλάτριες χρησιμοποιούν ειδική επένδυση στα σουτιέν τους προκειμένου να αποκτήσουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα!

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι αθλήτριες τοποθετούν πρόσθετο padding μέσα στον στηθόδεσμο, μεταβάλλοντας το σχήμα του θώρακα ώστε να ανακατευθύνεται η ροή του αέρα γύρω από το σώμα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση και, θεωρητικά, βελτιώνεται η απόδοση στις υψηλές ταχύτητες.

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Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στον χώρο της ποδηλασίας ως «chest fairing» και απαγορεύεται από τους κανονισμούς.

Μετά τις σχετικές καταγγελίες, οι διοργανωτές του Γύρου εντατικοποίησαν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση πριν από την ατομική χρονομέτρηση στη διαδρομή προς τη Ντιζόν την Τρίτη καθώς αναμφίβολα πρόκειται για ένα αγώνισμα στο οποίο η αεροδυναμική παίζει καθοριστικό ρόλο.

Οι αλλαγές στη μορφολογία του σώματος με σκοπό τη βελτίωση της αεροδυναμικής απαγορεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI).

🇫🇷 🚴 TOUR DE FRANCE FEMMES 2026 : LES TENUES DES CYCLISTES VONT ÊTRE CONTRÔLÉES CE MARDI



C'est une mesure inédite et stricte qui s'applique ce mardi 4 août à l'occasion du contre-la-montre de la 4e étape du Tour de France Femmes 2026 à Dijon. L’Union cycliste internationale… pic.twitter.com/cdIq7qATV5 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 4, 2026

Τον Ιούνιο, ο ποδηλάτης Jan-Willem van Schip αποκλείστηκε από έναν γαλλικό αγώνα επειδή είχε τοποθετήσει ένα μπουκάλι νερού στο μπροστινό μέρος της αγωνιστικής του φανέλας, με την αιτιολογία ότι αυτό βελτίωνε την αεροδυναμική του και την ταχύτητά του.

Η οδηγία της UCI για επιπλέον ελέγχους σε επιλεγμένους αναβάτες πριν από το στάδιο προς τη Ντιζόν εκδόθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας ορισμένων ομάδων που είχαν παρατηρήσει αλλαγές στη σωματική διάπλαση των αναβατριών πριν από τα ατομικά χρονομέτρημα.

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SCANDAL: Riders accused of wearing “padded bras” in the women’s Tour De France to make themselves more aerodynamic.



Several complaints have been raised about women lying about their breast and cup size to add extra padding in their bras.



A professor at Heriot-Watt University in… pic.twitter.com/gxW17Z2a46 — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) August 5, 2026

Ο Stijn Steels, διευθυντής της ομάδας AG Insurance-Soudal, δήλωσε ότι παρατήρησε για πρώτη φορά ύποπτη επένδυση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. «Υπήρχε μια αναβάτρια που ξαφνικά είχε τεράστιο στήθος», δήλωσε ο Steels στη βελγική εφημερίδα Het Laatste News.

«Πέρυσι, πολλές αναβάτριες γέμισαν εντελώς την περιοχή του στήθους τους με πάγο ή άλλα αντικείμενα για να δημιουργήσουν μεγαλύτερο όγκο, κάτι που προσφέρει πολύ καλύτερο αεροδυναμικό αποτέλεσμα. Είναι διαφορά μόλις μερικών βατ [στην ισχύ], αλλά μερικά βατ έχουν μεγάλη σημασία σε έναν αγώνα χρονομέτρησης. Είναι εφικτό και όντως κάνει τη διαφορά, αλλά εγώ δεν θα το ρίσκαρα.» Advertisement

Το chest fairing στην ποδηλασία

Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία γυναικών, όσο και σε αυτή των ανδρών.

Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση του 2024 του καθηγητή αεροδυναμικής Bert Blocken, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιομέτρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Σε ένα ετάπ ταχύτητας, κάθε δευτερόλεπτο έχει τεράστια διαφορά και σε αυτές τις αποστάσεις.

Η έρευνα του Blocken έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Όπως σημείωσε ο ίδιος, αυτό το κέρδος χρόνου θα μπορούσε να «κρίνει τον νικητή και τον ηττημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης».

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Στις χρονομετρήσεις, οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή, αεροδυναμική στάση, η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος. Η θεωρία είναι ότι, αυξάνοντας την προβολή του στήθους, η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή, ενώ παράλληλα μειώνεται και η πίεση που ασκείται στους μηρούς.

Μετά τις καταγγελίες για τα σουτιέν η παγκόσμια ομοσπονδία ξεκίνησε ελέγχους στον εξοπλισμό.

«Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να βρίσκονται στον τελικό έλεγχο πριν από τον αγώνα (ποδήλατα και εξοπλισμός) το αργότερο δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησής τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμμόρφωση με το άρθρο 1.3.032 των κανονισμών της UCI, συμπεριλαμβανομένων μη απαραίτητων στοιχείων, ρουχισμού ή άλλων αντικειμένων/αξεσουάρ που φέρει ο αθλητής ή η αθλήτρια (ενδεικτικά κράνη, γυαλιά, παπούτσια ή συσκευές επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του αγώνα), τα οποία ενδέχεται να μεταβάλλουν τη μορφολογία του σώματος» αναφέρει η Παγκόσμια ομοσπονδία.

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Η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαριάν Φος, συμπαίκτρια της νικήτριας του «Τουρ ντε Φρανς» Πολίν Φερράν-Πρεβό, τάχθηκε υπέρ των ελέγχων της ενδυμασίας. «Είναι θετικό που προσπαθούν να επιβάλουν τους κανόνες», δήλωσε η Φος. «Όλοι επιδιώκουν τη βέλτιστη αεροδυναμική, οπότε γίνονται κάποια «παιχνίδια». Ωστόσο, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται.»

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«Δεν νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά για σωματική έρευνα, οπότε δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αρκεί να μην είναι υπερβολικά παρεμβατικό.»

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