Ο οπαδός της Μπενφίκα που δολοφονήθηκε κοντά στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας

Πορτογαλικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ηγέτης των οργανωμένων οπαδών της Μπενφίκα εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυροβολισμό, μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στο Estadio da Luz, το γήπεδο της ομάδας στην Λισαβόνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της πορτογαλικής Record, ο Σέρτζιο Καετάνο αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής (21/11), όταν και πήγε τον γιο του στο σχολείο, με τον ηγέτη των οργανωμένων της Μπενφίκα να μην έχει δώσει έκτοτε κανένα σημάδι ζωής.

🇵🇹 O líder da claque Diabos Vermelhos, movimento de apoio ao Benfica, foi encontrado morto a tiro junto ao Estádio da Luz na noite de sexta feira.



Que a família e os amigos de Sérgio Caetano encontrem força neste momento tão duro. pic.twitter.com/6lT0xU78Zc — A Voz do Povo (@vozdopovopt) November 22, 2025

Η σορός του εντοπίστηκε μέσα στο όχημα, ενώ κοντά βρέθηκε ένα όπλο που φαίνεται ότι είναι αυτό με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα. Το περιστατικό έγινε γνωστό στις αρχές, όταν από το εν λόγω σημείο πέρασε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από εκείνη την στιγμή παραμένει άφαντος και ένας δεύτερος οργανωμένος οπαδός της Μπενφίκα. Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στον τόπο της δολοφονίας, την ώρα που ήδη είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί περίοικοι και οπαδοί, δημιουργώντας μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos. — SL Benfica (@SLBenfica) November 22, 2025

Συλλυπητήρια για τον χαμό του Καετάνο εξέδωσε και η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπενφίκα, η οποία δηλώνει θλίψη μετά και τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις.

Το περιστατικό προσθέτει ένταση στο ήδη τεταμένο περιβάλλον των οπαδικών συγκρούσεων στην Πορτογαλία, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά βίαια επεισόδια μεταξύ οπαδών των μεγάλων ομάδων της χώρας.

Πηγή: Record