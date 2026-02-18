Ο αγώνας Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League αποδείχθηκε αρκετά επεισοδιακός και οι παίκτες των Μαδριλένων «απείλησαν» με αποχώρηση μετά τις «καταγγελίες» Βινίσιους ότι ο Πρεστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού».

Ειδικότερα, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος φέρεται να τον αποκάλεσε «μαϊμού» τουλάχιστον πέντε φορές, έχοντας καλύψει το στόμα με την φανέλα του. Κατευθείαν ο διαιτητής ενεργοποίησε το πρωτόκολλο της UEFA που ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις και ακολούθησε διακοπή.

Οι φιλοξενούμενοι «απείλησαν» με αποχώρηση και η ατάκα του Βινίσιους στον Εμπαπέ ήταν ότι δεν θέλει να συνεχίσει τον αγώνα, αλλά να πάει στα αποδυτήρια. Το παιχνίδι απειλήθηκε να τιναχτεί στον αέρα, ωστόσο μετά από μερικά λεπτά, ο διαιτητής κάλεσε τους παίκτες των δύο ομάδων να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, καθώς το παιχνίδι επρόκειτο να συνεχιστεί κανονικά.

Νωρίτερα, ο Κιλιάν Εμπαπέ βγήκε μπροστά, υπερασπιζόμενος τον συμπαίκτη του και αποκάλεσε ρατσιστή τον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα. «Είσαι ένας γα@@@@@ος ρατσιστής», διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος αστέρας στον Πρεστιάνι, μετά τα όσα έλαβαν χώρα στο Ντα Λουζ της Λισαβόνας.

Kylian Mbappe wasn’t taking it likely with Prestiani. pic.twitter.com/TUzzJbokWk — Nozy Funky Diablo (@DiabloChaze) February 17, 2026

Ο Βινίσιους φαίνεται πως βρισκόταν από πριν στο στόχαστρο των ποδοσφαιριστών την Μπενφίκα, με τον Οταμέντι να δείχνει το τατουάζ που χτύπησε μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 από την Αργεντινή, θέλοντας να πικάρει τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Otamendi lifted his shirt in front of Vinicius Jr to show him his tattoo: which is Messi with the World Cup. pic.twitter.com/hrtr2E8O7v — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 17, 2026

Εμπαπέ: «Ο Πρεστιάνι δεν έχει θέση στο Champions League»

Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εμπαπέ ήταν κατηγορηματικός και υποστήριξε ότι οι ενέργειες του Πρεστιάνι δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητες. «Ο Πρεστιάνι δεν πρέπει να ξαναπαίξει ποτέ στο Champions league. Ρώτησα τον Βίνι τι ήθελε να κάνουμε και μου είπε να φύγουμε από το γήπεδο», τόνισε.

«Μας αποδοκίμασαν επειδή οι οπαδοί δεν άκουσαν τι μας είπαν. Πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα σε όλα τα παιδιά που μας θαυμάζουν, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν λέω ότι είμαι τέλειος, αλλά δεν αφήνω τέτοια πράγματα να περάσουν έτσι. Αυτός ο παίκτης είναι νέος. Πώς μπορείς να λες τέτοια πράγματα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου;», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

"LE HA DICHO MONO A VINI CINCO VECES"



Kylian Mbappé explota en contra de Prestiani del Benfica tras insultos racistas en contra de Vinicius JR



📹@kmbymov #Mbappe #RealMadrid #TVCDeportes pic.twitter.com/Heupe4Qd4U — TVC Deportes (@TVCDeportes) February 18, 2026

Η εξήγηση του Πρεστιάνι και οι αποδοκιμασίες στον Βινίσιους

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι ο Βινίσιους παρερμήνευσε αυτά που του μετέφερε. «Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτά που νόμιζε ότι άκουσε. Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής με κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη μεριά, ο Βραζιλιάνος ανέφερε ότι «οι ρατσιστές είναι πάνω απ’ όλα δειλοί. Πρέπει να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα τους για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι. Αλλά έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν την υποχρέωση να τους τιμωρήσουν. Τίποτα από όσα συνέβησαν δεν είναι καινούργιο στη ζωή μου ή στη ζωή της ομάδας μου. Πήρα κίτρινη επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περίπου 65.000 φίλαθλοι της Μπενφίκα που βρέθηκαν στο Ντα Λουζ αποδοκίμαζαν τον Βινίσιους σε κάθε επαφή του με την μπάλα, ενώ το ίδιο έκαναν και με τον Εμπαπέ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά μεν, είχε έντονο εξωαγωνιστικό παρασκήνιο δε και οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ζητούν την παραδειγματική τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι, για όσα φέρεται να είπε στον Βινίσιους.

