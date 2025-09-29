Με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές του επέστρεψε ο Στέφανος Ντούσκος από τη Σαγκάη και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας ο οποίος άφησε πίσω του τον σπουδαίο Γερμανό αθλητή Όλιβερ Ζάιντλερ.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews στο τέλος του αγώνα είχε αρκετές δυνάμεις, πίστευε στον εαυτό του και κατόρθωσε να κερδίσει τον σπουδαίο Γερμανό

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, η αθλήτρια κωπηλασίας, Ευαγγελία Αναστασιάδου ανέφερε ότι «δεν ξέρω πώς το κάνει… Δεν ξέρω τι έκανε στα τελευταία μέτρα. Ούτε ο ίδιος ξέρει τι έκανε. Ο Στέφανος ζει 11 χρόνια σε κοινόβια, γι’ αυτό δεν του αξίζει μόνο ένα παγκόσμιο, αλλά πενήντα».

Ο ίδιος εξήγησε ότι θα έχει δύο βδομάδες ξεκούραση και έπειτα θα είναι εσώκλειστος στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά γύρω στις 300 μέρες το χρόνο. «Είμαστε απομονωμένοι και κάνουμε προπόνηση πρωί-απόγευμα. Η ζωή εκεί είναι μοναχική, όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για να αναμετρηθούμε με τους υπόλοιπους αθλητές».

Ο ίδιος ανέφερε ότι προπονείται οκτώ ώρες καθημερινά. Σχετικά με τη διατροφή που ακολουθεί, σχολίασε ότι καταναλώνει περίπου στις 5000 θερμίδες τη μέρα.

Στο τέλος ανέφερε ότι «αυτό που με γέμιζε πάντα ήταν ο αθλητισμός. Για να είσαι στην Εθνική Ομάδα πρέπει να αφήσεις την άλλη ζωή πίσω».

Η επόμενη πρόκληση στην καριέρα του αποτελούν τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα το καλοκαίρι.

«Βάζω πλώρη για καινούργιους στόχους και το 2027 να πάρουμε την πρόκριση και να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τους Ολυμπιακούς αγώνες».