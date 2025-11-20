Την αναβίωση του κωπηλατοδρόμιου του Σχοινιά, το οποίο έχει εγκαταλείφθεί μετά την Ολυμπιάδα του 2004, ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η συμφωνία για να ξαναζωντανέψει μια από τις εμβληματικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, έγινε με το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ για την άμεση επισκευή και αναβάθμιση του υγρού στίβου με σκοπ΄λο την ερχόμενη Άνοιξη να γίνουν κωπηλατικοί αγώνες.

Η κακή κατάσταση του κωπηλατοδρομίου, στο οποίο δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική εργασία συντήρησης τα τελευταία 20 χρόνια, ανάγκασε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή – αν και με καθυστέρηση 2 δεκαετιών- να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σωτηρία της Ολυμπιακής εγκατάστασης.

Όλα τα χρήματα για τις εργασίες εξασφαλίστηκαν από χορηγία που θα δοθεί στην ΕΟΕ μέσω του προγράμματος «Υιοθετήστε μία Αθλητική Εγκατάσταση» από συγκεκριμένο χορηγό που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.