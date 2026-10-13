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Η Μάντσεστερ Σίτι καταδικάστηκε για 114 οικονομικές παραβάσεις από το 2009 έως το 2018, κάτι που έφερε σάλο στην Premier League και ο Στίβεν Τζέραρντ σε συνέντευξη που έδωσε τοποθετήθηκε για το περιστατικό.

Ο ιστορικός αρχηγός της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ, φόρεσε τη φανέλα των κόκκινων από το 1998 έως το 2015 και ήταν ο μοιραίος στο χαμένο πρωτάθλημα της σεζόν 2013-14 με το γλίστρημα στο ματς με την Τσέλσι και το γκολ του Ντεμπά Μπα που έκρινε τον τίτλο υπέρ της Μάντσεστερ Σίτι.

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Ο Τζέραρντ ζήτησε την αυστηρή τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι για τις παρατυπίες εννέα ετών. Ο 46χρονος προπονητής πλέον τόνισε ότι η απαγόρευση μεταγραφών και η αφαίρεση βαθμών είναι σωστές τιμωρίες για τους «πολίτες», αλλά όχι ο υποβιβασμός τους, καθώς δεν θα προσφέρει κάτι, μιας και σε ένα χρόνο θα έχουν επιστρέψει δυνατοί στην Premier League.

Ο στόχος των ποινών, σύμφωνα με τον Τζέραρντ, θα έπρεπε να είναι η προστασία της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος, ενώ έκανε ξεκάθαρο ότι δε θα ήθελε να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τη Σίτι και να στεφθεί εκ των υστέρων πρωταθλητής Αγγλίας, ενώ μέσα του έχει δεχτεί ότι δεν το κατάφερε εντός του αγωνιστικού χώρου.