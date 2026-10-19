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Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη στην Αγγλία για μία σειρά από οικονομικές παραβάσεις και πλέον κινδυνεύει σοβαρά με υποβιβασμό από την Premier League, αφού η ποινή της αναμένεται να είναι εξοντωτική.

Σύμφωνα με ένα νέο δημοσίευμα της Daily Mail μάλιστα, στη Μάντσεστερ Σίτι θα επιβληθεί μία τεράστια αφαίρεση βαθμών, η οποία και θα οδηγήσει δεδομένα στον υποβιβασμό της στην Championship, αλλά είναι πιθανό να συνοδεύεται και από έξτρα τιμωρία για την επόμενη σεζόν.

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Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του Όλιβερ Χολτ αναφέρει ότι θα υπάρξουν κι άλλες κυρώσεις για τους «Πολίτες», αλλά δεν θα υποβιβαστεί στη League Two, με το πιθανότερο σενάριο να είναι μια εξαιρετικά αυστηρή ποινή αφαίρεσης βαθμών, η οποία θα εξασφαλίσει τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, μαζί και με ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.

Σε περίπτωση αφαίρεσης βαθμών και για την επόμενη σεζόν δε, η Μάντσεστερ Σίτι είναι πιθανό να αναγκαστεί να παραμένει για δύο χρόνια στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ώστε να «παλέψει» για την επιστροφή της στην Premier League, τη σεζόν 2029-30.