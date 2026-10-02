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Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να καταθέσει έφεση σήμερα (02/10/26) κατά της ενοχής της για παραβίαση των οικονομικών κανόνων της Premier League και το σίριαλ θα συνεχιστεί στην Αγγλία.

Η ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για οικονομικές παραβάσεις στην Premier League έχει προκαλέσει σάλο στο Νησί και οι «πολίτες» που αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση θα κάνουν έφεση για να δικαιωθούν.

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Η Μάντσεστερ Σίτι έχει δηλώσει ότι διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία που θα αποκαταστήσουν το όνομά της και λέγεται ότι θα υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι χρηματοδότησε εν μέρει τις συμφωνίες χορηγίας και όχι οι ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Η εκδίκαση της έφεσης με τους νέους κανόνες της Premier League επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 εβδομάδων από την κατάθεσή της, με την απόφαση να αναμένεται σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι «πολίτες» θα ισχυριστούν ότι οι εν λόγω κανόνες, για τους οποίους τιμωρήθηκαν, δεν ίσχυαν όταν τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες το Φεβρουάριο του 2023.

Να θυμίσουμε ότι η Σίτι κρίθηκε ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών για εννέα σεζόν (2009 – 2018) ύψους 900.000.000 λιρών.

Ανακοίνωση για την ενοχή της Σίτι εξέδωσε σήμερα (02/10/26) εν αναμονή της έφεσης η FA και τόνισε ότι η απόφαση της Επιτροπής έχει σημαντικές επιπτώσεις για το άθλημα, χωρίς να σχολιάζει περαιτέρω την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της FA

«Η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος. Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και τις επιπτώσεις της και θα αναλάβουμε δράση όπου κριθεί απαραίτητο. Καθώς οι διαδικασίες μεταξύ της Premier League και της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο.

Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.»