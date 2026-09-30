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Ο Ρόι Κιν δεν μάσησε τα λόγια του σχολιάζοντας τις εξελίξεις με την τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι και τόνισε ότι αν ήταν παίκτης των «Πολιτών» θα πετούσε το μετάλλιο του πρωταθλητή στα σκουπίδια.

Οι κατηγορίες κατά της Μάντσεστερ Σίτι είναι πλέον επίσημες και αφορούν οικονομικές παραβάσεις σε βάθος 6ετίας, γεγονός που φέρνει την ομάδα αντιμέτωπη ακόμη και με το φάσμα του υποβιβασμού από την Premier League, γεγονός που έφερε «βολές» και από τον Ρόι Κιν.

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🗣️ Roy Keane on Manchester City:



“They knew it would hurt a lot of people, but they still done it.



“If I was a player, I’d be 100% sticking those medals in the bin. It’s cheating.”



🎥 @ITVSport pic.twitter.com/hNeuBqJb6e — TrueAFCNews (@TrueAFCNews) September 30, 2026

Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανέφερε σε εκπομπή για την Premier League τα εξής: «Ήξεραν ότι θα έβλαπτε πολλούς ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά το έκαναν. Αν ήμουν παίκτης, θα έριχνα 100% αυτά τα μετάλλια στα σκουπίδια. Είναι απάτη».

Η Μάντσεστερ Σίτι δέχεται πάντως δριμεία κριτική από όλους στην Αγγλία, μετά την απόφαση των αρχών εναντίον της.