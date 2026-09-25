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Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζε σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή αποφάνθηκε εις βάρος των Πολιτών για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες, ενώ το ύψος των πιθανών κυρώσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η υπόθεση αφορά παραβάσεις που φέρεται να σημειώθηκαν από το 2009 έως και το 2018, με τη Σίτι να έχει παραπεμφθεί σε ανεξάρτητη επιτροπή για την εξέταση των καταγγελιών. Η αγγλική ομάδα αναμένεται πλέον να προσφύγει κατά της απόφασης.

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Σύμφωνα με τις κατηγορίες της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι δεν παρείχε ακριβή οικονομικά στοιχεία, μεταξύ άλλων αναφορικά με πληρωμές προς ποδοσφαιριστές και προπονητές. Παράλληλα, αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση των κανονισμών οικονομικού fair play (FFP) της UEFA, αλλά και των κανονισμών της Premier League για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα (PSR).

Οι τίτλοι της επίμαχης περιόδου

Στο διάστημα που εξετάζεται από την Premier League, οι «Πολίτες» κατέκτησαν τρεις φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας, δύο φορές το FA Cup, τέσσερις φορές το League Cup και μία φορά το Community Shield.

Η απόφαση της επιτροπής δεν συνοδεύεται προς το παρόν από συγκεκριμένη ποινή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις μπορούν να ξεκινούν από επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο και να φτάνουν μέχρι την αφαίρεση βαθμών ή ακόμη και την αποβολή από την Premier League.

Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αφαίρεσης τίτλων

Σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών, αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε από τη στιγμή έκδοσης της απόφασης είτε αναδρομικά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει και την κατάταξη των προηγούμενων σεζόν, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ζήτημα της αφαίρεσης τίτλων που κατακτήθηκαν κατά την επίμαχη περίοδο.