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Ο σύλλογος κατηγορείται για σύναψη εικονικών εμπορικών συμβάσεων και χρήση συγκαλυμμένων μηχανισμών χρηματοδότησης, με σκοπό την τεχνητή αύξηση των εσόδων του.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι δηλώνει αθώα, εκφράζοντας την έκπληξή της για την απόφαση και προαναγγέλλοντας την άσκηση έφεσης στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League υποστήριξε ότι ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανόνες της διοργάνωσης για σχεδόν μία δεκαετία.

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Η Premier League ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης κατά την περίοδο από τη σεζόν 2009-10 έως και τη σεζόν 2017-18.

Πόρισμα-καταπέλτης για τη Μάντσεστερ Σίτι

Ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση διαπίστωσε ότι, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο σύλλογος είχε συνάψει «εικονικές συμβάσεις» με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες του.

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Παράλληλα, σύμφωνα με το πόρισμα, η Σίτι φέρεται να βασίστηκε σε «εικονικές συμφωνίες» προκειμένου να παρουσιάζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα έξοδα.

Η Premier League υποστηρίζει επίσης ότι ο σύλλογος παραβίασε τους κανονισμούς σε σχέση με την υποχρέωσή του να συνεργαστεί με την έρευνα.

Πάνω από 100 παραβιάσεις στο μικροσκόπιο

Η Premier League έδωσε στη δημοσιότητα μια επεξεργασμένη έκδοση του πορίσματος της επιτροπής, στην οποία αναφέρεται ότι η υπόθεση περιλαμβάνει «πολύ περισσότερες από 100 επιμέρους φερόμενες παραβιάσεις» των κανονισμών.

Οι κατηγορίες χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ενώ η επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες πλην μίας που αφορούσε τη μη συνεργασία της με την έρευνα της Premier League.

«Εικονικές» συμφωνίες 830,69 εκατ. λιρών

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές της επιτροπής στις εμπορικές συμφωνίες του συλλόγου.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι συμφωνίες που εξετάστηκαν αποτελούσαν μέρος ενός «συγκαλυμμένου μηχανισμού χρηματοδότησης», συνολικής αξίας περίπου 830,69 εκατομμυρίων λιρών.

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«Οι συγκεκριμένες συμφωνίες χορηγίας κρίθηκαν εικονικές ή, τουλάχιστον, ότι δεν αντανακλούσαν την πραγματική οικονομική τους ουσία», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιτροπή.

«Σκόπιμη ή απερίσκεπτη συμπεριφορά»

Το πόρισμα κάνει λόγο ακόμη για «σκόπιμη ή απερίσκεπτη συμπεριφορά με στόχο την παράκαμψη των κανονισμών της Premier League».

Μάλιστα, σύμφωνα με την επιτροπή, το συγκεκριμένο σύστημα επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να αποφύγει την καταγραφή αυτού που διαφορετικά θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη απώλεια μίας σεζόν στην ιστορία της Premier League, τη σεζόν 2009-10.

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Premier League: «Ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανόνες»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, υποστήριξε ότι η απόφαση αποτυπώνει όσα συνέβησαν στη Μάντσεστερ Σίτι κατά την επίμαχη περίοδο.

«Περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος συστηματικά παραβίαζε τους κανονισμούς της Premier League για σχεδόν μία δεκαετία», δήλωσε.

Ο Μάστερς πρόσθεσε ότι η απόφαση δικαιώνει την επιλογή της Premier League να προχωρήσει την υπόθεση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των κανονισμών για την προστασία της ακεραιότητας της διοργάνωσης.

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Η απάντηση της Σίτι: «Είμαστε αθώοι»

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, δηλώνοντας «απογοητευμένη και έκπληκτη» από την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής.

«Ο σύλλογος είναι αθώος απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από την Premier League και υπάρχει ένα εκτενές σώμα αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζει όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σίτι υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της «σε κάθε κατάλληλο ρυθμιστικό και νομικό επίπεδο».

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Στα δικαστήρια η επόμενη μάχη

Η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δικαιώματα έφεσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση περιέχει «σαφή ουσιώδη σφάλματα» ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά.

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Έτσι, η μεγάλη δικαστική και αθλητική διαμάχη ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Premier League περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τον αγγλικό ποδοσφαιρικό κόσμο να περιμένει τις εξελίξεις στην έφεση του συλλόγου.

Με πληροφορίες από BBC

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