Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι απευθύνθηκε στους οπαδούς του συλλόγου σχετικά με τις πρόσφατες κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Πρέμιερ Λιγκ.

Η διοίκηση του συλλόγου διατηρεί την πεποίθηση ότι θα αποδείξει την αθωότητά της παρά την εξέλιξη της νομικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο σύλλογος δηλώνει αδυναμία παροχής περισσότερων πληροφοριών αυτή τη στιγμή λόγω της υποχρεωτικής εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η ισχύουσα νομική διαδικασία.

Η διοίκηση προτρέπει τους φιλάθλους να εμπιστευτούν τις επίσημες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί και να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με δημόσια τοποθέτηση του, ο Πρόεδρος των πολιτών ενημέρωσε τους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και όλη τη φίλαθλη κοινή γνώμη για τη θέση του αγγλικού συλλόγου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

“Είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχα το προνόμιο να βρεθώ στο πλευρό σας στο Etihad, στο Wembley και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο Σύλλογος είναι σημαντικός για μένα, και εσείς μου έχετε δείξει και πει – επανειλημμένα – πόσο σημαντική είναι η Μάντσεστερ Σίτι για εσάς.

Advertisement

Advertisement

Γι’ αυτόν τον λόγο σας γράφω σήμερα.

Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή, πολλοί από εσάς θα περάσατε το βράδυ σας απαντώντας σε ερωτήσεις και μηνύματα από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα κι εγώ.

Να, τι είπα στην οικογένειά μου: Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, και η πεποίθηση και η πρόθεσή μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου παραμένουν εξίσου ισχυρές όσο και όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να κατανοήσετε γιατί νιώθουμε τόσο σίγουροι για τη θέση μας.

Όμως, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό προς το παρόν. Ακόμη και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνη με τους κανόνες.

Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω δήλωση, την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, καθώς και τη δήλωση που εκδώσαμε τον Φεβρουάριο του 2023 (επίσης παρακάτω). Κάθε λέξη έχει σημασία και ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Advertisement

Αν και ορισμένοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις μαζί στο παρελθόν και έχουμε βγει νικητές. Υπάρχουν ακόμη πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του Συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.

Μας περιμένουν συναρπαστικές στιγμές μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ταξιδεύουμε στο Άνφιλντ σε δύο εβδομάδες και στη συνέχεια υποδεχόμαστε την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, στο Έτιχαντ – στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη δύναμη της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι.

Σας ευχαριστώ, όπως πάντα, για τη διαρκή υποστήριξή σας».

Advertisement