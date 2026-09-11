Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Έντσο Μαρέσκα γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, με αφορμή τη μεγάλη αναμέτρηση του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Μαρέσκα ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ, ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να μιλήσει για τα σημαντικότερα ντέρμπι που έχει ζήσει στην καριέρα του και ανάμεσα στις αναφορές του ξεχώρισε εκείνο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, το οποίο είναι το «χειρότερο όλων», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, ο Μαρέσκα, ο οποίος αγωνίστηκε με τους «ερυθρόλευκους» την σεζόν 2009-10, δεν έκρυψε την εντύπωσή του από την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, περιγράφοντάς το στους Άγγλους δημοσιογράφους ως ένα παιχνίδι με ξεχωριστή ένταση για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό.

«Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους».