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Ο Μανώλης Μαυρομμάτης επέστρεψε στη δημόσια ζωή μετά τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε τα τελευταία χρόνια, μιλώντας με έντονη συγκίνηση για τις εμπειρίες μιας ολόκληρης πορείας στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε πάρει εξιτήριο πριν από λίγους μήνες από κέντρο αποκατάστασης, σχεδόν δύο χρόνια μετά την τραγική φωτιά στο σπίτι του, όπου έχασε τη ζωή της η σύζυγός του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μανώλης Μαυρομμάτης αναφέρθηκε στις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του, όταν με τη χαρακτηριστική φωνή του περιέγραφε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και ιστορικές αναμετρήσεις. Οι αναμνήσεις αυτές, όπως είπε, εξακολουθούν να του προκαλούν έντονα συναισθήματα.

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«Οι στιγμές είναι αμέτρητες, όπως και η συγκίνηση που με διακατέχει. Πρώτον που σας ακούω, δεύτερον που θυμάστε αυτές τις στιγμές και, τρίτον, ότι είναι στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη των στιγμών που δημιουργεί το ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας πως κάθε μεγάλη διοργάνωση αφήνει το δικό της αποτύπωμα στους φιλάθλους και στους ανθρώπους που την υπηρετούν.

Αναφερόμενος στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, απέφυγε να χρίσει κάποιο συγκεκριμένο φαβορί. Όπως σημείωσε, στο ποδόσφαιρο τα πάντα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Δεν υπάρχουν φαβορί, όμως όλα όσα γίνονται στον αγωνιστικό χώρο είναι μεγάλες στιγμές για τη θεά του ποδοσφαίρου», τόνισε, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του αγάπη για το άθλημα που υπηρέτησε επί δεκαετίες.