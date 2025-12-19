Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ακολούθησαν το τέλος του αγώνα – «θρίλερ» της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Κραϊόβα για την 6η αγωνιστική του Conference League. Ο «δικέφαλος» έψαχνε το «χρυσό» γκολ της ισοφάρισης, που θα την έστελνε απευθείας στην πρώτη οχτάδα της League Phase και τα κατάφερε με τον Κουτέσα στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μάλιστα, όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά «βύθισε» την Κραϊόβα σε ήττα-σοκ, μέσα σε μερικά λεπτά, με τον Λούκα Γιόβιτς να μετουσιώνει σε γκολ το πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει, χαρίζοντας τη νίκη με 3-2 στην ομάδα του. Η ΑΕΚ όχι μόνο προκρίθηκε απευθείας στους «16», αλλά τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Κοϊτά βγήκε από το πλάι, έπαιξε με τον Μαρίν και εκείνος με τον Πινέδα, ωστόσο το γύρισμα του Μεξικανού σταμάτησε στον Ισένκο. Στην συνέχεια της φάσης, ο Κοϊτά δοκίμασε να σουτάρει από καλή θέση, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της Κραϊόβα, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης. Στο 10′ ο Βίντα βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας της Κραϊόβα, ωστόσο η κεφαλιά του πέρασε άουτ, μετά την ωραία εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου από δεξιά.

Στην συνέχεια, οι Ρουμάνοι ισορρόπησαν το παιχνίδι, κράτησαν την μπάλα στα πόδια τους και στο 26′ έχασαν μεγάλη ευκαιρία. Μετά από ωραία ανάπτυξη, ο Ετίμ σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, με τον Στρακόσια να πέφτει στην γωνία του και να αποκρούει δύσκολα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα κατέληξε κόρνερ, μετά από κόντρες σε σώματα.

Άνοιξε το σκορ η Κραϊόβα

Ένα «φτηνό» λάθος από τον Πινέδα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, μετά από κακό κοντρόλ, οδήγησε στο κλέψιμο της μπάλας, με τον Ετίμ να σουτάρει από το πέναλτι και τον Στρακόσια να αποκρούει, ωστόσο ο Μπαϊαράμ πήρε την επαναφορά και κέρδισε τον τερματοφύλακα της «Ένωσης» για το 0-1 της Κραϊόβα (30′).

Στην συνέχεια, η ΑΕΚ άσκησε πίεση στην άμυνα της Κραϊόβα, προσπαθώντας να βρει το γκολ της ισοφάρισης και λίγο έλειψε να το βρει στο 44′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γιόβιτς πήρε την σκαστή κεφαλιά, με τον Ισένκο να αποκρούει δύσκολα πάνω στην γραμμή.

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία ο Γιόβιτς – Γκολ κόντρα στην ροή η Κραϊόβα

Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά την άψογη εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από αριστερά, ο Γιόβιτς ήταν ανενόχλητος στην μικρή περιοχή της Κραϊόβα, ωστόσο η κεφαλιά που έπιασε πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ισένκο, σε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία της «Ένωσης» στην αναμέτρηση (51′).

Ωστόσο, κόντρα στην ροή του παιχνιδιού, οι Ρουμάνοι διπλασίασαν τα τέρματα που πέτυχαν, βγαίνοντας στην αντεπίθεση, με την μπάλα να φτάνει στα πόδια του Τσικαλντάου και εκείνος με εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Στρακόσια για το 0-2 της ομάδας του.

Μείωσε με Βίντα η ΑΕΚ – «Θρίλερ» για την όγδοη θέση

Όπως φάνηκε σε όλο το ματς, η «Ένωση» υπερτερούσε στις στατικές φάσεις και η Κραϊόβα το «πλήρωσε». Στο 67′ μετά από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Βίντα έπιασε μια άψογη κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ισένκο, μειώνοντας σε 1-2 (66′).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ασκούν πίεση στην άμυνα της Κραϊόβα και στο 85′ ο Πενράις έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά, βρήκε τον Βίντα, ωστόσο η κεφαλιά του Κροάτη κατέληξε στα χέρια του Ισένκο. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε «θρίλερ», όπως και η εξασφάλιση της όγδοης θέσης στην τελική βαθμολογία, καθώς η ΑΕΚ χρειαζόταν μόλις ένα γκολ για να τα καταφέρει.

«Λυτρωτής» ο Κουτέσα στις καθυστερήσεις – «Φωτιά» στην OPAP ARENA, μυθική ανατροπή

Κι όμως η ΑΕΚ δεν τα παράτησε στιγμή και κυνήγησε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο το «χρυσό» γκολ. Τελικά τα κατάφερε. Στο όγδοο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ελίασον έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά, ο Κουτέσα βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Κραϊόβα και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-2.

Μάλιστα, η ΑΕΚ δεν σταμάτησε εκεί. Ο Γιόβιτς ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, έκανε το 3-2 και ο «δικέφαλος» ολοκλήρωσε μία μυθική ανατροπή, που δύσκολα θα ξεχάσουν οι φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (Πενράις 77′), Μαρίν (Γκρούγιτς 91′), Μάνταλος (Ελίασον 64′), Πινέδα, Περέιρα (Κουτέσα 64′), Κοϊτά, Γιόβιτς

Κραϊόβα: (Φιλίπε Κοέλιο) Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Σκρέτσου, Μπαντελι, Τέλες (Στεφάνοβιτς 95′), Μεκβαμπισβίλι (Μόγκος 95′), Τσικαλντάου (Ουρί 81′), Μπάνκου, Ετίμ (Μόρα 66′), Μπαϊαράμ (Κρέτσου 81′), Αλ Χαμλαουί

