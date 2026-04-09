Η Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν η μεγάλη νικήτρια στον πρώτο προημιτελικό του Conference League και με σκόρερ τους Ακομάς, Ουνάι Λόπεθ και Παλαθόν επικράτησε 3-0 της ΑΕΚ, η οποία θα εξαντλήσει τις πιθανότητες που της απέμειναν για πρόκριση στην ρεβάνς της Allwyn Arena.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του εμβληματικού Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Μ. Τρίτη (7/4) μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το παιχνίδι:

Μόλις στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού, η Ράγιο Βαγιεκάνο αιφνιδίασε την ΑΕΚ και άνοιξε το σκορ. Ο Ουνάι Λόπεθ απελευθέρωσε εξαιρετικά στον ανοιχτό χώρο για τον Άλβαρο Γκαρσία, με τον εξτρέμ της Βαγιεκάνο να γυρνάει ιδανικά από αριστερά και τον Ακομάς να πιάνει το σουτ στην κίνηση, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του.

Στο 7′ ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει, καθώς μετά το κλέψιμο από τον Ράτσιου, ο Σέρβος επιθετικός πάτησε ταχύτατα περιοχή, ωστόσο ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός της Βαγιεκάνο, ο Λεζέν, με ωραία προβολή του πήρε την «μπουκιά» μέσα από το στόμα και έδιωξε σε κόρνερ.

Το VAR κράτησε το 1-0 της Ράγιο, άγγιξε την ισοφάριση η ΑΕΚ με τον Βάργκα

Στο πρώτο 20λεπτο όλα έδειχναν να πηγαίνουν τέλεια για τους γηπεδούχους. Μετά από κόρνερ από αριστερά, ο Ακομάς σούταρε, με την μπάλα να αλλάζει πορεία, καθώς κόντραρε στον Λεζέν και κατέληξε στα δίχτυα. Ωστόσο, το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή Μπαστιάν για υποψία οφσάιντ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να βλέπει ξανά την φάση, αποφασίζοντας οφσάιντ σε βάρος του Άλβαρο Γκαρσία.

Στο 28′ η αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ από τον Μάνταλο είχε ως αποτέλεσμα ο Βάργκα να μείνει αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι, πιάνοντας την κεφαλιά που σταμάτησε στο δοκάρι του Μπατάλια. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ίσι απομάκρυνε τελευταία στιγμή σε κόρνερ το σουτ του Κοϊτά, σε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την «Ένωση».

Τετ-α-τετ ο Κοϊτά, 2-0 κόντρα στην ροή του αγώνα η Ράγιο

Στο 35′ ο Κοϊτά έκλεψε την μπάλα μετά το σοβαρό λάθος της άμυνας της Βαγιεκάνο, με τον επιθετικό της ΑΕΚ να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Μπατάλια, χάνοντας την ισορροπία του τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον τερματοφύλακα της Ράγιο και να τον τραυματίσει.

Στο 39′ η Ράγιο ανέβασε ψηλά τις γραμμές, με τον Λεζέν να βγαίνει πρώτος στην μπάλα και τον Άλβαρο Γκαρσία να πιάνει ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, που πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων και στο 43′ το γύρισμα του Πήλιου από αριστερά έφτασε στον Κοϊτά, αλλά η μπάλα βρήκε τελευταία στιγμή σε σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Παρόλα αυτά, η τύχη φαίνεται πως γύρισε την πλάτη στην ΑΕΚ και στο χειρότερο δυνατό σημείο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ουνάι Λόπες έκανε το 2-0, μετά την «χλιαρή» απόκρουση του Στρακόσια, που είχε ως αποτέλεσμα να «στρωθεί» η μπάλα στα πόδια του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Νίκολιτς δημιούργησαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία στο 59′, όταν ο Κοϊτά βρέθηκε έξω από την περιοχή της Ράγιο και κέρδισε το φάουλ σε καλό σημείο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο πάντα «επικίνδυνος» Μάριν, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από την εστία του Μπατάλια.

Πέναλτι ο Ρέλβας, 3-0 οι γηπεδούχοι

Στο 72′ η μπάλα βρήκε το χέρι του Ρέλβας, με το VAR να καλεί τον διαιτητή, ο οποίος αφού είδε ξανά την φάση, έδειξε κατευθείαν την άσπρη βούλα. Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε διαμαρτυρίες στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, καθώς η παράβαση δόθηκε στο χέρι στήριξης του αμυντικού της ΑΕΚ. Παρόλα αυτά, η απόφαση για πέναλτι δεν πάρθηκε πίσω και ο Παλαθόν έκανε το 3-0 (74′). Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην ρεβάνς την Ράγιο, έχοντας ως στόχο να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες για πρόκριση.

Ράγιο Βαγιεκάνο: (Ινίγο Πέρεθ) Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Ουνάι Λόπεθ (Ντίαθ 56′), Ίσι Παλαθόν (Καμέλο 80′), Ακομάς (Αλεμάο 56′), Άλβαρο Γκαρσία (Παχα 66′), Ντε Φρούτος (Βαλεντίν 80′)

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά (Κουτέσα 87′), Μάνταλος (Μαριν 46′), Πινέδα, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς 71′), Γιόβιτς, Βάργκα (Ζίνι 71′)