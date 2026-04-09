Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ράγιο Βαγιεκάνο (19:45) στον πρώτο προημιτελικό του Conference League και περίπου μία ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος προπονητής θα παρατάξει την ομάδα του με 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Στρακόσια, με την αμυντική τετράδα να απαρτίζεται από τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στα χαφ ξεκινούν οι Πινέδα και Μάνταλος, ενώ ακραίοι μεσοεπιθετικοί θα είναι οι Κοϊτά και Περέιρα. Στην επίθεση θα αγωνιστούν όπως αναμενόταν οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Advertisement

Advertisement

Οι αλλαγές σε σχέση με το «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι ο Πήλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πένραϊς και ο Μάνταλος, ο οποίος ξεκινάει αντί του Μαρίν.

Αναλυτικά η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Γιόβιτς, Βάργκα