Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε πως δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Σαουδική Αραβία, σε μία κίνηση που προκάλεσε αίσθηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φαίνεται να είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της χώρας διαχειρίζεται τον σύλλογο που ανήκει.

Advertisement

Advertisement

«Ο λόγος της απουσίας του δεν σχετίζεται με κάποιον τραυματισμό ή προσωπικό πρόβλημα που θα τον εμπόδιζε να συμμετάσχει», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, στο οποίο γίνεται λόγος πως η απόφαση έχει παρθεί από τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ο Κριστιάνο είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο που το PIF διαχειρίζεται την Αλ Νασρ, σε σύγκριση με τη μεταχείριση που λαμβάνουν οι αντίπαλοί της, οι οποίοι επίσης διοικούνται από το ίδιο ταμείο, και ιδιαίτερα σε σύγκριση με την Αλ Χιλάλ».

Τις τελευταίες ώρες, η Αλ Χιλάλ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του άλλοτε συμπαίκτη του CR7 στην Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, με τον Γάλλο φορ να έχει ανάψει το «πράσινο» φως, καθώς το συμβόλαιο που του πρότεινε η Αλ Ιτιχάντ, η τωρινή του ομάδα, δεν ανταποκρίνεται οικονομικά με τις προσδοκίες του.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Πορτογάλος σταρ «παραπονιέται για την έλλειψη επενδύσεων στον σύλλογο», καθώς η Αλ Νασρ έχει αποκτήσει μόνο έναν ποδοσφαιριστή στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έναν 21χρονο μέσο από το Ιράκ.

Πηγή: A Bola