Της Γκέλης Ντηλιά

Ο Διαστημικός τουρισμός έχει πλέον βρει τη θέση του στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Δίνει την δυνατότητα στο σύγχρονο πάμπλουτο επισκέπτη να ζήσει έντονες στιγμές και να αγγίξει την ύβρι, προκειμένου να ικανοποιήσει την αλαζονεία του. Προς το παρόν απευθύνεται σε λίγους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτή την πτήση. Στο μέλλον όμως;

Ο Οίκος Monse σχεδίασε τις εφαρμοστές μέχρι ασφυξίας στολές που φόρεσε το πλήρωμα της νιόπαντρης πλέον κ. Μπέζος, σε χρώμα royal blue. Η επιλογή έγινε με έμφαση στην διαφορετικότητα. Εκατό χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, μέχρι τη Γραμμή Κάρμαν, επί 10 ολόκληρα λεπτά στις 14/4/2025, πέντε γυναίκες εκτοξεύθηκαν για ένα σύντομο ταξίδι αναψυχής ιστορικής σημασίας. Η επίδειξη πλούτου άφησε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ε, και; Και αν οι ερευνητικές Διαστημικές αποστολές δεν περιλαμβάνουν φουλ make-up και extensions βλεφαρίδων, κανείς δεν αμφισβήτησε ότι, ήταν ένα μεγάλο βήμα για τον τουρισμό του Διαστήματος, παραφράζοντας την περίφημη ρήση του Νιλ Άρμστρονγκ, «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα», κατά την προσεδάφιση στο Φεγγάρι, της αποστολής Απόλλων 11, τον Ιούλιο 1969. Ήταν 5 ετών ο Μπέζος όταν έμεινε με ανοιχτό το στόμα ακούγοντάς τον να το λέει από εκεί ψηλά.

Η εταιρία Blue Origin, που ιδρύθηκε το 2000, ιδιοκτησίας του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, έχει ως σκοπό τα ταξίδια στο Διάστημα με επαναχρησιμοποιούμενα διαστημόπλοια. Μέσα από την κάψουλα του New Shepard, αυτόνομη και χωρίς πιλότο, τα social media μετέφεραν μια χλιδάτη instagrammable εμπειρία μόνο για διάσημες γυναίκες. Αυτού του είδους τα ποσταρίσματα δεν τις έκαναν απαραίτητα ευτυχισμένες. Τους δόθηκε περισσότερη προσοχή από τους αστροναύτες, αν και προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα ενθουσιασμού ή εχθρότητας στο κοινό.

Η τελευταία Διαστημική αποστολή, αποτελούμενη αποκλειστικά από μια και μόνο γυναίκα, ήταν πριν 60 χρόνια όταν η Σοβιετική κοσμοναύτης Valentina Tereshkova εκτοξεύτηκε με το Vostok 6. Κάθε Διαστημική αποστολή πραγματοποιείται μόνο για επιστημονικούς λόγους γνώσης και ενδιαφέροντος της ανθρωπότητας.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ανικανοποίητου τουρίστα έχει μεταφερθεί στο κυνήγι της απομαζικοποιημένης τουριστικής εμπειρίας. Στη λίστα των επιθυμιών η φρενίτιδα του υπερτουρίστα προσθέτει όσα οι περισσότεροι δεν διανοούνται να φανταστούν. Διότι η έννοια του τουρισμού δεν έχει να κάνει μόνο με την κάλυψη των αναγκών για λόγους αναψυχής. Έχει να κάνει και με το πώς κάποιος προσπαθεί να καλύψει τα συναισθηματικά του κενά. Το θέμα δεν είναι να ζήσεις κάτι συναρπαστικό και μετά να επιστρέψεις στη ρουτίνα σου. Το θέμα είναι να μάθεις. Να αλλάξεις. Να γίνεις «ταξιδιώτης» με τη σωστή έννοια.

Οι διαστημικοί τουρίστες προέρχονται από το 1% του πληθυσμού. Κάθε ολιγάρχης που σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να κάνει μια βόλτα έξω από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Η ποπ κουλτούρα απέκτησε πλέον ένα νέο προϊόν, που κάποτε αποτελούσε μόνο μια φαντασίωση. Για λίγα λεπτά έλλειψης βαρύτητας στο αμόλυντο και πλούσιο σε πόρους Διάστημα, ένας νέος κλάδος του μάρκετινγκ θα αρχίσει να βρίσκει τρόπους πώς να προωθήσει και να λανσάρει αυτό το πανάκριβο τουριστικό προϊόν. Χρειάζεται κάποιος 150.000 δολάρια ως προκαταβολή για μια θέση στο New Shepard. Μέσα σε δυο μόλις μέρες εκπαιδεύεται στο να έχει καλή φυσική κατάσταση, να μάθει τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και τα σχετικά με την ασφάλεια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Κάποτε ο Διαστημικός τουρισμός ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Στην εποχή μας αυτό έχει καταρριφθεί. Δεν είναι τυχαίο το μότο που χαρακτηρίζει την εταιρεία του Μπέζος. «Gradiatum ferociter» σημαίνει βήμα-βήμα με θάρρος.

Η K. Perry τραγούδησε στις συνεπιβάτιδές της το «What a beautiful world» του Άρμστρονγκ. Η δική μας Μελίνα τραγούδησε το «Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι» του Χατζιδάκι. Το Φεγγάρι προσφέρεται για ρομαντικά ταξίδια της καρδιάς. Στο μέλλον θα προσφέρεται και ως διαμονή, αφού απώτερος σκοπός θα είναι να καταστεί κατοικήσιμο.

Η μελλόνυμφη Lauren Santchez δήλωσε ότι από ψηλά η Γη έδειχνε ήσυχη, μια δήλωση με παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης για όλους τους ανήσυχους του κόσμου. Γιατί η Γη δεν ησυχάζει ποτέ, όσα χρήματα και να έχεις, εντός ή εκτός της.

Η Γκέλη Ντηλιά είναι αριστούχος απόφοιτος της Τουριστικής Σχολής Άργους, επιμορφωμένη στο Τουριστικό Μάνατζμεντ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

