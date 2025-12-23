Από το Happy BirthDay Mr. President του 1962 έως και την ”productοποίηση” ιδεολογιών, κομμάτων και πολιτικών σήμερα το 2025-26 έχουν αλλάξει πολλά; Η Πολιτική έγινε τελικά τόσο μα τόσο LifeStyle; Ή το LifeStyle έγινε τόσο Πολιτικό και… Παρα-Πολιτικό πλέον; Στόχος της κάθε πολιτικής ηγεσίας αποτελεί η προάσπιση του εθνικού και τοπικού συμφέροντος και η προστασία και η βελτίωση της ζωής των πολιτών, κοινωνικά και οικονομικά. Μα ένας βαθύτερος και ανομολόγητος στόχος -των συστημικών και όχι μόνο εκείνων, κομμάτων- είναι η διατήρηση της θέσης και του οφίτσιου μέσω της άγρας ψήφων. Ο Νικολό Μακιαβέλι και σοφός Ελληνικός Λαός μας, όμως, λένε πως πάντα “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα” και η ρήση αυτή επαληθεύεται και σε αυτήν την περίπτωση ξανά και ξανά. Ένας πολιτικός δεν χαρακτηρίζεται πάντα από την εμπειρία και τις ακαδημαϊκές του γνώσεις. Πιο ρομαντικά, αυτό που τον αναδεικνύει στα μάτια των πολιτών, είναι η αγάπη, η φροντίδα για το “καλό του τόπου” και οι προσπάθειες-τα έργα-που καταβάλλει προς υπεράσπιση αυτού. Έτσι, δεν είναι παράδοξο, ούτε ασυνήθιστο να κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο, μη πολιτικά άτομα.

Και μιλάμε -πολλές φορές- και για άτομα από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο. Γιατί όχι; Για να μην παρεξηγηθούμε όμως, θα ξεκαθαρίσουμε πρώτα ένα πράγμα. Θα αναρωτηθεί κάποια/κάποιος: Και λοιπόν; Είναι μεμπτό να πολιτεύονται και να εκφράζουν τη γνώμη τους άτομα των συγκεκριμένων χώρων. Φυσικά και όχι. Αντιθέτως, οφείλουν και πρέπει να έχουν πολιτική -και όχι μόνο- άποψη, όπως έχουμε όλοι οι πολίτες ενός δημοκρατικού, δυτικού τύπου, ευρωπαϊκού, φιλελεύθερου καθεστώτος. Όταν μάλιστα τα άτομα αυτά παίρνουν στα σοβαρά το ρόλο και το αξίωμα τους, ενεργώντας με γνώμονα το κοινό συμφέρον, τότε άξια βρίσκονται στη θέση αυτή. Δεν πρέπει να λησμονούμε την αείμνηστη και σπουδαία σε όλα της, Μελίνα Μερκούρη, η οποία επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε Βουλευτής και Υπουργός μα και τον μεγάλο Έλληνα, ”Βενιζελικό” Μίκη Θεοδωράκη που ήταν πολλά χρόνια Βουλευτής ΚΚΕ μα και 4 χρόνια Βουλευτής/Υπουργός του Κωνσταντίνου. Κ. Μητσοτάκη και την Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ λεπτό όριο, το οποίο καλό θα ήταν να μην ξεπερνιέται. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούμε ότι διάσημες προσωπικότητες, χάρη στη φήμη και τη λάμψη που εκπέμπουν στα μάτια πολλών, γίνονται ηθελημένα έρμαιο πολιτικών σκοπιμοτήτων από κόμματα και ηγεσίες που καπηλεύονται τα προαναφερθέντα προσόντα με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση ψήφων. Στην Ελλάδα, έχουμε γίνει μάρτυρες των πολιτικών σταδιοδρομιών, διάσημων αθλητών που έφτασαν ακόμη και στο Ευρωκοινοβούλιο και επιχειρηματιών του αθλητισμού ή ηθοποιών και προσωπικοτήτων τύπου τηλεπερσόνα που διατηρούν το αξίωμα του Δημάρχου, έχοντας βλέψεις και φιλοδοξίες και για το κάτι παραπάνω.

Η κα. Sydney Bernice Sweeney κάνει Πολιτική; Ναι, κάνει! Μην μισείτε όμως απλά έναν Άνθρωπο επειδή είναι ΛΕΥΚΟΣ, ΜΑΥΡΟΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ή ό,τι άλλο θέλει να είναι. Η ηθοποιός του White Lotus και του Immaculate, είναι εγγεγραμμένη κομματικά και τοπικά στην περιοχή της ως Ρεπουμπλικανίδα εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να την τρολάρετε γιατί η ιδέα μας για ένα γενικά και αόριστα ”φιλελεύθερο” Χόλιγουντ είναι ένας μύθος. Ο κος. Τόμας Πίντσον έγραψε κάποτε: «Αν μπορούν να σε κάνουν να κάνεις λάθος ερωτήσεις, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για απαντήσεις». Η κα. Σίντνεϊ Σουίνι είναι η λάθος ερώτηση!

Η αντίδραση εναντίον της Σουίνι – της ξανθιάς, λευκής, με τα μεγάλα και φυσικά κάλλη, γαλανομάτας, νεαράς σταρ των ταινιών και των σειρών όπως π.χ. Euphoria και Christy – ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι… Ο καταλύτης της ήταν μια πλέον διαβόητη διαφήμιση για τα τζιν American Eagle που παρουσίαζε μια Σίντνεϊ σε ύπτια θέση και μοντελίστικες πόζες να κοιτάζεται λάγνα από την κάμερα, μαζί με το σλόγκαν: «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν». Σε μια Αμερική και μια Δύση που αυτή τη στιγμή κάνει αυτοκαταστροφικές δράσεις αυτό θεωρήθηκε από ορισμένους στην ευρύτερη αριστερά ως ένα όχι και τόσο διακριτικό… σφύριγμα για την ευγονική και την… λευκή υπεροχή. Διαισθανόμενη ότι θα δημιουργούνταν πολιτικό κεφάλαιο, η δεξιά των ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένου του κου. Ντόναλντ Τραμπ- βγήκε να υπερασπιστεί την νεαρά Σουίνι από αυτό που παρουσίασε ως ένα κύμα μίσους από την πουριτανική διεθνή αριστερά. Η αφυπνισμένη διεθνής αριστερά είχε ενωθεί για να κάψει το αμαρτωλό ομοίωμα της Σουίνι, ψηφιακά και ιντερνετικά αλλά όχι και… 10.000.000 άτομα παγκοσμίως. Όπως ανέφεραν οι New York Times, μια χούφτα αριστερών λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης με μερικές χιλιάδες ακολούθους είχαν κάνει κάποιες επικρίσεις για τη διαφήμιση, που δεν πλησίαζαν την θύελλα που μεγέθυνε και στην οποία αντέδρασε η δεξιά.

Η τεράστια American Eagle δεν νοιαζόταν και πολύ, ούτε και αν ήταν ύποπτη για κάτι, ούτε αν ήταν ”πράκτορας της ακρότητας” η νεαρά Σίντνεϊ Σουίνι που δεν είναι. Καθώς οι σχολιαστές στα mainstream μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια έντονη δράση στην αρνητική αντίδραση των φαντασμάτων που κυνηγάνε, η τιμή της μετοχής της εταιρείας ανέβηκε κατά πολύ, πολλές μετοχές μετατοπίστηκαν και ξαφνικά πολλοί άνθρωποι που δεν παρακολούθησαν το Euphoria και άλλα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά τέκνα της καστανόξανθης και περδικόστηθης νεαράς, γνώριζαν πλέον πολύ καλά το όνομα της κας. Sydney Sweeney. Ωστόσο, η ”οικονομία της οργής”, η οποία εξαρτάται από την εξάπλωση του μίσους, είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί κανείς να βασιστεί. Τον Αύγουστο, αποκαλύφθηκε ότι η Sweeney ήταν εγγεγραμμένη ”Ρεπουμπλικανίδα” στην εποχή Ντ. Τραμπ. Ένα μήνα αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι έβγαινε με τον παραγωγό δίσκων Scooter Braun, τον αντίπαλο της Taylor Swift. Πιο πρόσφατα, ρωτήθηκε για τη διαμάχη της American Eagle με μερικές 1000δες χρήστες των social media από μια νεαρά κα. δημοσιογράφο και βίντεο την δείχνει να γουρλώνει ελαφρώς τα μάτια της απαξιωτικά – μα ήρεμα όταν ρωτήθηκε για την έννοια της… γενετικής ανωτερότητας. Το μόνο που έλεγε για το θέμα ήταν: «Νομίζω ότι όταν έχω μια άποψη για ένα θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω, ο κόσμος θα ακούσει». Αυτό τροφοδότησε τα τρολ στα αριστερά, τα οποία και πάλι τροφοδότησαν τα τρολ στα δεξιά…

Και τώρα ήρθε μια υποτιθέμενη ανταπόδοση: η αποτυχία στα box office της νέας ταινίας του Sweeney, Christy, μιας βιογραφικής ταινίας για την πυγμάχο Christy Martin. Έκανε μόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα που έγιναν ποτέ για μια ταινία που έκανε πρεμιέρα σε περισσότερους από 2.000 κινηματογράφους στις ΗΠΑ. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο ήταν ακόμη πιο ντροπιαστικό – μόλις 108.000 δολάρια από 817 οθόνες, μια πτώση 92% που ήταν η χειρότερη πτώση για μια μεγάλη κυκλοφορία στην ιστορία του box office. Η αγαπητή Sweeney έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Ruby Rose. Η ίδια η Christy Martin απάντησε στο Facebook και τα social ότι η Sweeney ήταν «φίλη της και σύμμαχός της»! Τέλος… Είναι πιθανό, φυσικά, η αποτυχία της ταινίας να έχει μικρή σχέση με τη λατρεμένη Sweeney. Η ιστορία της Μάρτιν είναι συναρπαστική, αλλά ζοφερή – πέτυχε στο άθλημά της, ενώ παράλληλα επέζησε από έναν σύζυγο που ήταν κακοποιητικός σε σημείο δολοφονίας. Αυτό το θέμα, όσο αξιόλογο κι αν είναι, μπορεί να είναι πιο ”πονεμένο” από την ίδια την πρωταγωνίστρια.

Τα τρολ της αριστεράς και της δεξιάς θα εξακολουθούν να λένε και να λένε. Αλλά επιτρέψτε μου να παραθέσω κάτι από τον Βούδα, ο οποίος είπε ότι ”το να μισείς κάποιον είναι σαν να πίνεις δηλητήριο και να περιμένεις ο άλλος να πεθάνει”. Απλώς δεν είναι καλό για εμάς πολιτισμικά ή πολιτικά, ή ψυχολογικά. Και μας χειραγωγούν σε αυτή την οργή καθημερινά στα μέσα κοινων. δικτύωσης. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η κινηματογραφική βιομηχανία είναι ένας χώρος που κυριαρχείται από φιλελεύθερους μεγιστάνες και προοδευτικούς αστέρες, αλλά εδώ είναι μόνο μερικές μικρές αλήθειες. Πρώτον, το Χόλιγουντ δεν ήταν ποτέ αριστερό ή ακόμα και κεντρώο. Τα στούντιο διοικούνται από εταιρείες που θέλουν πρώτα απ ‘όλα να αποκομίσουν καθαρό και τεράστιο κέρδος και θα φροντίσουν για ό,τι πιστεύουν ότι απαιτεί το κυρίαρχο γούστο του μεγάλου κοινού. Θα κάνουν ελαφριά ψυχαγωγία (κακώς…) με τη γενοκτονία των ιθαγενών Αμερικανών, θα χρησιμοποιήσουν τον ρατσισμό για να επιλέξουν έναν κακό της ταινίας, θα χρησιμοποιήσουν τον σεξισμό για να πουλήσουν, θα δημιουργήσουν άσκοπες καμπάνιες και μανιασμένους σκληροπυρηνικούς για τον στρατό κλπ κλπ.

Εν τω μεταξύ, οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί κάνουν ό,τι κάνει οποιοσδήποτε εταιρικός υπάλληλος ακόμη και ένας minimarketας: ακολουθούν έως τα κοινων. όρια για να τα πάνε καλά στα κέρδη, μα πριν τα πατήσουν, τα κοινων. όρια. Τα μεγάλα αστέρια μπορεί να έχουν την οικονομική δυνατότητα να φαίνονται ”φιλελεύθεροι” ή ”προοδευτικοί”, αλλά κυρίως φροντίζουν τα οικονομικά χαρτοφυλάκιά τους, τις επενδύσεις και τις ακίνητες περιουσίες τους. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η νεαρά Σουίνι ως διασημότητα, δεν είναι η νεαρά Σουίνι ως ηθοποιός, παραγωγός και μοντέλο. Δεν σας άρεσε στη συνέντευξη; Εντάξει ολα ΟΚ, ο ο κος. Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν έδωσε ποτέ μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε όλη του τη ζωή… Απλώς παρακολουθήστε τις ταινίες του και τις σειρές και τον γουστάρεις/γουστάρουμε καλλιτεχνικά, τεχνικά και ως Άνθρωπο ή και ως Ανδρα, αν θέλετε.

Ρίξτε μια ματιά στο Euphoria αν δεν το έχετε δει ακόμα, ή στην ερμηνεία της στο The Housemaid, σε ελάχιστες ημέρες, ή στην ερμηνεία της στο υποτιμημένο, μα πολύ καλό Reality πριν 4-5 χρόνια. Είναι μεγαλύτερα από τη διαφήμιση του σούπερ τζιν και πιο πολιτικά ενδιαφέρουσα προϊόντα. Η ρομαντική της κομεντί, Anybody But You, έδειξε μια κλίση στην κωμωδία και το Immaculate, ένα ταλέντο στον τρόμο. Και έχει κάνει πολλά σημαντικά και ασήμαντα, από το 2019 και έρχονται κι άλλα. Ως καλλιτέχνιδα και ως παραγωγός ταινιών η ως μοντέλο και περσόνα. Μην ”μισείτε” τη νεαρά κα. Σίντνεϊ Μπέρνις Σουίνι (Sydney Bernice Sweeney), Ηθοποιό/Μοντέλο μόνο και μόνο επειδή είναι (ίσως) Ρεπουμπλικάνα και ας πούμε, Κεντροδεξιά! H 28χρονη αυτή κοπέλα είναι πολλά παραπάνω από καστανόξανθα μαλλιά, μεγάλο χαμόγελο, τροφαντό και φυσικό στήθος, λευκό δέρμα και γαλανά μάτια… όπως και κάθε Άνθρωπος! Και ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ Ρόναλντ Ρέιγκαν, κάποτε πολύ πολύ παλιά, πριν γίνει Πρόεδρος των ΗΠΑ 1981-89 διαφήμιζε σαπούνια, παπούτσια και έπαιζε ανάλαφρους ρόλους στο σινεμά και την τηλεόραση… λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις στο μακρινό μέλλον…