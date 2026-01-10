Επαγγελματίες αθλητές φέρεται να στέλνουν μηνύματα στη Σίντνεϊ Σουίνι, κάτι που έχει εκνευρίσει τον φίλο της, Σκούτερ Μπράουν.

Πηγές από το περιβάλλον τους ισχυρίζονται ότι ο Μπράουν, 44 ετών, θεωρεί τα «συνεχή» μηνύματα «εξαιρετικά αγενή», παρόλο που η ηθοποιός της σειράς «Christy», 28 ετών, φέρεται να τα αγνοεί και να μπλοκάρει τους αποστολείς, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Προφανώς, η σχέση του ζευγαριού αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς οι εσωτερικοί κύκλοι ανέφεραν διάφορα άλλα ζητήματα στη σχέση τους.

Scooter Braun frustrated by athletes constantly sliding into Sydney Sweeney’s DMs: ‘Incredibly disrespectful’ https://t.co/9CRbW5ZyfI pic.twitter.com/RSuZ8kZK5f January 10, 2026

Οι πηγές ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Μπράουν ένιωσε «εξοργισμένος και προσβεβλημένος» τον περασμένο Νοέμβριο, μετά τη συνάντηση της ηθοποιού με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Τζόναθαν Νταβίνο στο Λος Άντζελες.

Ο εσωτερικός πληροφοριοδότης πρόσθεσε ότι ο «παλιομοδίτης» Μπράουν έχει επίσης πρόβλημα με την ανάγκη της Σουίνι για χρόνο για τον εαυτό της.

«Η Σίντνεϊ ήταν πάντα εξαιρετικά ανεξάρτητη», εξήγησε η πηγή. «Εκτιμά τον χρόνο που περνάει μόνη της — είτε ταξιδεύοντας μόνη της, είτε βγαίνοντας με τις φίλες της, είτε απλά χαλαρώνοντας. Ο Scooter προτιμά την συντροφικότητα και ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό».

Ο Νταβίνο και η Σουίνι χώρισαν τον Μάρτιο του 2025, μετά από σχεδόν επτά χρόνια σχέσης. Ο Μπράουν ήταν επίσης παντρεμένος με την κληρονόμο ορυχείου Γιαέλ Κοέν, 38 ετών, για επτά χρόνια.

Λίγο μετά το χωρισμό της, η Σουίνι και ο Μπράουν συνδέθηκαν για πρώτη φορά μετά τη συνάντησή τους στο γάμο Μπέζος-Σάντσεζ στη Βενετία τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με πηγή από τον κλάδο, η ηθοποιός κυνήγησε τον Μπράουν στη Βενετία. Αν και αρχικά ανησυχούσε για τη διαφορά ηλικίας 16 ετών μεταξύ τους, το ζευγάρι σύντομα τα βρήκε.