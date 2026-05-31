Τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί από τεχνολογικό εργαλείο σε κοινωνικό αφήγημα. Άλλοι τη θεωρούν την αρχή μιας νέας εποχής παραγωγικότητας, άλλοι προαναγγέλλουν μια μαζική αντικατάσταση ανθρώπινης εργασίας. Στην πράξη όμως, η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση της τεχνολογίας και της αγοράς εργασίας είναι πιο σταθερή και λιγότερο δραματική: η AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά αναδιαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αποφασίζει, εργάζεται και αξιολογεί.

Η ίδια δυναμική εμφανίζεται έντονα και στο πεδίο του HR (Human Resources), όπου η συζήτηση για αυτοματοποίηση συχνά συγχέεται με αντικατάσταση. Όμως η επιστημονική και οργανωσιακή πραγματικότητα δείχνει κάτι διαφορετικό: η AI δεν καταργεί τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά μεταφέρει το βάρος από τη διαδικασία στην κρίση.

Τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μοντέλα πιθανοτήτων και αναγνώρισης μοτίβων. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτουν εννοιολογική κατανόηση, ούτε πρόθεση ή συνείδηση. Παράγουν αποτελέσματα με βάση συσχετίσεις δεδομένων, όχι με βάση εμπειρική επίγνωση.

Αυτό έχει μια συνέπεια: η AI μπορεί να απαντήσει στο τι είναι πιθανό να συμβεί, αλλά όχι στο τι πρέπει να γίνει. Η μετάβαση από το είναι στο πρέπει παραμένει εκτός του πεδίου της υπολογιστικής της ικανότητας και ανήκει στον άνθρωπο.

Η ανθρώπινη εργασία δεν είναι μόνο εκτέλεση καθηκόντων, αλλά και ερμηνεία πλαισίου. Σε επιστημονικό επίπεδο, αυτό σχετίζεται με την έννοια της γνώσης που εξαρτάται από το κοινωνικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό περιβάλλον.

Σε τομείς όπως η ιατρική, η νομική ή η εκπαίδευση, η απόφαση δεν βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα, αλλά σε πολυπαραγοντική εκτίμηση: ιστορικό, επικοινωνία, μη λεκτικά στοιχεία, ηθικές παραμέτρους.

Η AI μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια των δεδομένων, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως την ερμηνευτική πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Το HR αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μετασχηματισμού μέσω AI. Παραδοσιακά, μεγάλο μέρος του έργου του HR ήταν διαδικαστικό: αξιολόγηση βιογραφικών, διαχείριση αιτήσεων, καταγραφή δεδομένων προσωπικού.

Η AI ήδη αυτοματοποιεί μεγάλο μέρος αυτών των λειτουργιών μέσω:

αλγοριθμικής ανάλυσης βιογραφικών (CV parsing)

προγνωστικών μοντέλων απόδοσης

αυτοματοποίησης συνεντεύξεων αρχικού σταδίου

ανάλυσης δεικτών εργασιακής συμπεριφοράς

Ωστόσο, αυτή η μετατόπιση δεν μειώνει τη σημασία του HR. Αντιθέτως, την αναβαθμίζει.

Το HR μετακινείται από τη διαχείριση διαδικασιών στη διαχείριση αποφάσεων υψηλής ευθύνης: επιλογή ταλέντου, αξιολόγηση πολιτισμικής συμβατότητας, διαχείριση συγκρούσεων, σχεδιασμός οργανωσιακής κουλτούρας.

Όλα αυτά δεν είναι προβλήματα δεδομένων, αλλά προβλήματα ερμηνείας.

Η εργασία μπορεί να αναλυθεί σε δύο επίπεδα:

(α) Τεχνικό επίπεδο:

Επαναλαμβανόμενες, τυποποιημένες, μετρήσιμες διαδικασίες.

(β) Ερμηνευτικό επίπεδο:

Αξιολόγηση συμφραζομένων, ηθική κρίση, στρατηγική επιλογή, ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Η AI αποδίδει εξαιρετικά στο πρώτο επίπεδο, αλλά δεν διαθέτει μηχανισμό πλήρους πρόσβασης στο δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι η αντικατάσταση αφορά εργασίες και όχι ρόλους συνολικά.

Στην πράξη, αυτό οδηγεί σε ανακατανομή εργασίας και όχι σε εξαφάνιση επαγγελμάτων.

Στο σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον, το HR δεν περιορίζεται πλέον στη διοικητική υποστήριξη. Λειτουργεί ως μηχανισμός διασύνδεσης ανθρώπινου κεφαλαίου και στρατηγικής επιχειρήσεων.

Η AI ενισχύει αυτή τη λειτουργία παρέχοντας:

ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων

μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάλυση τάσεων

μείωση γνωστικών σφαλμάτων σε αρχικά στάδια επιλογής

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις παραμένουν ανθρώπινες, καθώς εμπεριέχουν παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα: ηγεσία, εμπιστοσύνη, δυναμική ομάδας, μακροπρόθεσμη πολιτισμική συνοχή.

Η ιστορία των τεχνολογικών επαναστάσεων δείχνει σταθερά ότι η αυτοματοποίηση δεν οδηγεί σε εξαφάνιση της εργασίας, αλλά σε μετατόπιση της φύσης της.

Η βιομηχανική επανάσταση μετέφερε την παραγωγή από τον άνθρωπο στη μηχανή, αλλά δημιούργησε νέες μορφές εργασίας. Η ψηφιακή εποχή έκανε το ίδιο με την πληροφορία. Η AI συνεχίζει αυτή τη γραμμή, μεταφέροντας την αυτοματοποίηση από την εκτέλεση στην ανάλυση.

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι αν η AI μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά αν ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα κατανομή ρόλων.

Ο οργανισμός ή το άτομο που αντιμετωπίζει την AI ως απειλή αντί για εργαλείο, δεν ανταγωνίζεται την τεχνολογία, ανταγωνίζεται όσους τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά μηχανισμό ανακατανομής της ανθρώπινης εργασίας προς πιο σύνθετα επίπεδα ευθύνης.

Στο HR και γενικότερα στην αγορά εργασίας, η μετάβαση δεν αφορά την εξαφάνιση του ανθρώπου από τη διαδικασία, αλλά την απομάκρυνσή του από την καθαρή εκτέλεση και την επιστροφή του στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων.

Με απλά λόγια: η AI δεν αφαιρεί τον άνθρωπο από την εξίσωση, τον φέρνει στο σημείο όπου η εξίσωση χρειάζεται κρίση, όχι υπολογισμό.