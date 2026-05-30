ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ - Τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης "Ποσειδώνια 2024", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα πλοία κινούν το 90% των προϊόντων που αγοράζουμε, τρώμε ή χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Η ναυτιλία είναι η αόρατη υποδομή του κόσμου μας. Από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ολόκληρος ο κλάδος συγκεντρώνεται στο Athens Metropolitan Expo για τα Ποσειδώνια 2026.

Advertisement

Advertisement

2.227 εκθέτες από 83 χώρες, 45.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου, μία έκταση που ισοδυναμεί με έξι γήπεδα ποδοσφαίρου δίπλα-δίπλα. Η αύξηση σε εκθέτες σε σχέση με το 2024 αγγίζει το 9%, ενώ φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν 24 εθνικά περίπτερα.

Είναι ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Γερμανία και Ιταλία επιστρέφουν με επίσημες εθνικές αντιπροσωπείες.

Το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, από μια έκθεση που διαρκεί πέντε μέρες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ – Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών /Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024.

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Γεωπολιτική σε ναυτιλιακή γλώσσα και πυρηνική ενέργεια ως ναυτιλιακό καύσιμο

Η ατζέντα είναι βαριά. Πόλεμοι εμπορικοί, ασταθείς διαδρομές στην Ερυθρά Θάλασσα, πίεση για μηδενικές εκπομπές, νέοι κανονισμοί από τον ΙΜΟ. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού το έθεσε ευθέως: «Σε μια εποχή διεθνών προκλήσεων και πολλαπλών ρήξεων, η ναυτιλία ενώνει τον κόσμο και ηγείται με όραμα και αποφασιστικότητα.»

Γεωπολιτικός κίνδυνος και ασφάλεια θαλάσσιων υποδομών βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος, με περίπου 70 συνεδριάσεις και ημερίδες κατανεμημένες σε όλη την εβδομάδα. Ένα από τα πιο τολμηρά θέματα: η πυρηνική ενέργεια ως πιθανό ναυτιλιακό καύσιμο, με ειδική εκδήλωση υψηλού επιπέδου που εξετάζει τον ρόλο των προηγμένων πυρηνικών τεχνολογιών (αντί ορυκτών καυσίμων) στην εμπορική ναυτιλία.

Τεχνολογία, AI και «πράσινος» στόλος

Πάνω από 30 εκθέτες παρουσιάζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, από διαχείριση στόλου και βελτιστοποίηση διαδρομών έως πρόβλεψη κινδύνων και συντήρηση πλοίων. Δίπλα τους, περίπου 100 εταιρείες με «πράσινες» τεχνολογίες: νέα καύσιμα, μείωση εκπομπών, κανονιστική συμμόρφωση με τα νέα διεθνή πρότυπα.

Advertisement

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η διοργάνωση κατέχει πιστοποίηση ISO ως βιώσιμη έκθεση — η πρώτη στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση.

Ποιοι έρχονται για τα Ποσειδώνια 2026

Η λίστα με τα επώνυμα πρόσωπα δείχνει τι ακριβώς είναι αυτή η έκθεση στην πραγματικότητα: ένα διπλωματικό forum με εκθεσιακή αφορμή. Εγκαίνια κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ Arsenio Dominguez, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος του Παναμά με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, και υπουργοί από Νορβηγία, Γαλλία, Σιγκαπούρη, Κύπρο, Γιβραλτάρ, Γερμανία και Μπαχάμες.

Η Ελλάδα επιχειρεί να τοποθετηθεί στρατηγικά σε έναν νέο χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με αιχμή τις λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, τα πλωτά τερματικά LNG και τις επενδύσεις που συνδέονται με τη ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Advertisement

Από το Σύνταγμα στο Σούνιο

Πέρα από τα business meetings και τα panel discussions, τα Ποσειδώνια θα προσφέρουν και ζωή στην πόλη. Φέτος ο Ποδηλατικός Γύρος Posidonia Tour θα οδηγήσει περίπου 300 ποδηλάτες από την πλατεία Συντάγματος μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Συνεχίζονται επίσης το Posidonia Cup, το Posidonia Golf Tournament, το Running Event, το Shipsoccer Tournament και το 3×3 Basketball Tournament.

Σαράντα χιλιάδες άνθρωποι από 83 χώρες, σε μία πόλη, για πέντε μέρες. Αν αναρωτιόμαστε, γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, η απάντηση θα βρίσκεται — και φέτος — στο Athens Metropolitan Expo.

Advertisement