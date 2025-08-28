Η Γαλλία των τελευταίων ετών βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αμφισβήτησης. Από το 2018 και το κίνημα των gilets jaunes (κίτρινα γιλέκα), μέχρι τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό και τις πολιτικές λιτότητας, οι πολίτες αναζητούν νέες μορφές έκφρασης που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά κομματικά πλαίσια .

Σε αυτό το τοπίο εμφανίζεται ο Julien Marissiaux, επικεφαλής της οργάνωσης Les Essentiels – France, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημιουργίας του κινήματος «Bloquons tout» («Ας τα μπλοκάρουμε όλα») το καλοκαίρι του 2025.

Η γέννηση των Les Essentiels – France μπορεί να εξηγηθεί κυρίως μέσα από την αδυναμία των παραδοσιακών κομμάτων να εκφράσουν τα πολυσυλλεκτικά και διαταξικά αιτήματα των πολιτών.

Η κοινωνική οργή που αποκαλύφθηκε μέσω κινήσεων όπως τα gilets jaunes έδειξε ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αισθάνονταν ότι οι παραδοσιακοί πολιτικοί θεσμοί δεν κατανοούν τα καθημερινά προβλήματα, όπως οι υψηλοί φόροι, οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και οι οικονομικές ανισότητες.

Η ανάγκη για μια πιο ευέλικτη, ακομματική και οριζόντια δομή οδήγησε στη δημιουργία των Les Essentiels, προσφέροντας ένα πλαίσιο συμμετοχής που συνδέει την κοινωνική δυσαρέσκεια με νέες μορφές συλλογικής δράσης και σουβερενιστικό όραμα.

Ο Julien Marissiaux δραστηριοποιείται πολιτικά στη βόρεια Γαλλία, στην περιοχή του Μορμπέκ. Μέσα από τον σύλλογο Les Essentiels – France, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο περί σωματείων του 1901, προώθησε ένα πρόγραμμα βασισμένο στη λαϊκή κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία, την υπεράσπιση μικρών επιχειρήσεων και τοπικών κοινοτήτων, την αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόταση για Frexit, καθώς και την καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων.

Το σχήμα αυτοχαρακτηρίζεται ανοικτό σε όλους τους πολίτες με στόχο να αναδείξει τοπικές πρωτοβουλίες, ωστόσο αρκετά γαλλικά μέσα και αναλυτές σημειώνουν ότι στις θέσεις του εντοπίζονται σουβερενιστικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνωμοσιολογικά στοιχεία.

Το σύνθημα «Bloquons tout» εμφανίστηκε στη Γαλλία τον Μάιο του 2025 σε κλειστές ομάδες στο Telegram, ως αντίδραση στην οικονομική πολιτική του πρωθυπουργού François Bayrou και ειδικά στον προϋπολογισμό που προέβλεπε περικοπές και μέτρα λιτότητας.

Η καμπάνια απέκτησε ραγδαία απήχηση μέσω των κοινωνικών δικτύων και σύντομα κάλεσε σε εθνική ημέρα κινητοποίησης στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Η προτροπή για «γενική παράλυση» της χώρας θύμισε τις απαρχές του κινήματος των κίτρινων γιλέκων .

Αυτό που ξεχωρίζει το Bloquons tout είναι η ετερογένειά του. Στις κινητοποιήσεις και τα διαδικτυακά κανάλια του συμμετέχουν μέλη της άκρας αριστεράς, ομάδες της άκρας δεξιάς, πρώην ακτιβιστές των gilets jaunes αλλά και ανένταχτοι πολίτες.

Le #10septembre 2025, la France s’arrête.

Pas de compromis, pas de retour en arrière.

Ce qui arrive n’est pas une simple mobilisation :



💥 Grèves. Blocages. Débrayages. Résistance.

⚠️ Ils nous ont ignorés. Ils vont nous entendre. pic.twitter.com/YzJkUTg2hW Advertisement August 24, 2025

Η απουσία ιεραρχικής δομής και κομματικής ταυτότητας δημιουργεί τη δυναμική μιας διαταξικής και διακομματικής εξέγερσης, αλλά και κινδύνους, αφού πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι αποτελεί εύφορο έδαφος για τη διείσδυση ακροδεξιών ομάδων ή τη διάδοση συνωμοσιολογικών αφηγημάτων.

Δημοσιεύματα όπως του Le Point και της La Dépêche υπογραμμίζουν ότι το κίνημα έχει ρίζες σε σουβερενιστικούς κύκλους, ενώ το RTBF αναφέρει ότι οι Les Essentiels είναι κοντά στην άκρα δεξιά, παρότι το Bloquons tout έχει πλέον προσελκύσει και σημαντική υποστήριξη από την αριστερά.

Οι πολιτικές αντιδράσεις ήταν εξίσου αντιφατικές. Η La France Insoumise του Jean-Luc Mélenchon δήλωσε ότι το κίνημα δεν είναι ακροδεξιό και κάλεσε τους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν, ενώ το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και οι Οικολόγοι επίσης εξέφρασαν στήριξη.

Αντίθετα, η CGT μέσω της γενικής γραμματέως Sophie Binet υποστήριξε ότι το κίνημα είναι «νεφελώδες» και ενέχει τον κίνδυνο διείσδυσης της ακροδεξιάς. Ο ίδιος ο Marissiaux απάντησε ότι το Bloquons tout είναι «ακομματικό αλλά βαθιά πολιτικό», αρνούμενος να τοποθετηθεί στο παραδοσιακό φάσμα αριστεράς–δεξιάς.

Το Bloquons tout αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης εμπιστοσύνης που διαπερνά τη γαλλική κοινωνία. Πολίτες από διαφορετικά ιδεολογικά στρατόπεδα ενώνουν δυνάμεις ενάντια στην εξουσία, ενώ οι παραδοσιακές κατηγορίες δεξιάς και αριστεράς αποδυναμώνονται, αφήνοντας χώρο σε ένα υπερ-πολιτικό λαϊκό μέτωπο διαμαρτυρίας.

Ταυτόχρονα, η απουσία σαφούς κατεύθυνσης δημιουργεί τον κίνδυνο διάλυσης ή χειραγώγησης από ακραίες ομάδες. Η ιστορία δείχνει ότι κινήματα αυτού του τύπου είτε σβήνουν μετά από λίγους μήνες είτε αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στον πολιτικό χάρτη . Το μέλλον του Bloquons tout θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να μετατραπεί σε συνεκτική πολιτική δύναμη ή αν θα παραμείνει μια στιγμιαία έκρηξη κοινωνικής οργής.

Ο Julien Marissiaux και οι Les Essentiels, επομένως, δεν μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε ένα στενό πολιτικό καλούπι. Το Bloquons tout είναι ένα υβριδικό φαινόμενο που ξεκίνησε με σουβερενιστικές αναφορές, αλλά εξελίχθηκε σε μαζικό και πολυσυλλεκτικό κίνημα.

Αντικατοπτρίζει την απογοήτευση απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο και την επιθυμία των πολιτών για ριζικές αλλαγές, αλλά η απουσία σαφούς προγράμματος και η συνύπαρξη τόσο ετερόκλητων δυνάμεων παραμένουν προκλήσεις. Το αν θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση κοινωνικής κινητοποίησης στη Γαλλία ή αν θα μείνει ως ένα παροδικό επεισόδιο θα το δείξει μόνο ο χρόνος.