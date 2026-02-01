Γράφει ο Ιωάννης Πετρόπουλος, τ. Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (CHS-GR), Παν/μιο Harvard

Προς το παρόν, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ομοίωμα. Πετυχαίνει την προσομοίωση της ανθρώπινης συνομιλίας και την επεξεργάζεται, χωρίς να είναι ανθρώπινη. Ενώ η ΤΝ ανήκει έξω από την κατηγορία του «ανθρώπου», ωστόσο συνομιλεί με νοήμονα τρόπο με ανθρώπους. «Με νοήμονα τρόπο»‑‑αλλά τι είδους νοημοσύνη είναι αυτή; (Ας δεχθούμε προσωρινά ότι η νοημοσύνη είναι η ικανότητα επιλύσεως προβλημάτων).

Ένας κλασικός φιλόλογος όπως εγώ δεν μπορεί παρά να σκεφθεί την Πανδώρα όπως την περιέγραψε ο ποιητής Ησίοδος περί το 700 π.Χ. Δεν είναι πλήρως άνθρωπος, δεδομένου ότι διακρίνεται από το κανονιστικό αρσενικό γένος της ανθρωπότητος. Πρόκειται για ομοίωμα (ο Ησίοδος περιγράφει την Πανδώρα ως «ίκελον» στα ποιήματα Έργα και Ημέραι 71και την Θεογονία 572): είναι το ομοίωμα μιας θεϊκά όμορφης παρθένου, που έπλασε ο Ήφαιστος με πηλό και νερό και στην οποία χάρισε μια έναρθρη φωνή (αυδή) και σωματική δύναμη (σθένος, ΕΗ 81). Κάθε θεός τής δώρισε (με την ειρωνική έννοια) ένα συστατικό για την κατασκευή της, εξ ου το όνομά της Πανδώρη. Ο Ερμής προσέθεσε έναν «κύνεον νόον» (ΕΗ 67), «τον νουν ενός σκύλου (ή μιας σκύλας)», δηλ. την αναισχυντία. Ήταν ανθρωποειδής- μια Barbie η οποία ξαναζωντάνεψε, σαν το προσωπικό χρυσελεφάντινο άγαλμα του Πυγμαλίωνα στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου˙ σε αντίθεση όμως με αυτό, το κατασκεύασμα του Ηφαίστου προξένησε πλήθος δυστυχιών στην ανθρωπότητα.

Pandora by John William Waterhouse, 1896 πηγή commons wikimedia

Στην Πανδώρα προσφέρεται και το δώρο του νου, όπως είπα. Νους είναι όρος συγγενικός με το ρήμα νοέω/ νοώ, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημασίες όπως «παρατηρώ, σημειώνω νοερά, αντιλαμβάνομαι, σκέπτομαι, αναλογίζομαι». Το μορφοποιημένο αυτό κορίτσι έχει την ικανότητα της σκέψεως˙ κατά μίαν έννοια, προϊδεάζει για την κατασκευασμένη, επεκτεταμένη νοημοσύνη. (Προσφυέστατα μια εταιρεία ΤΝ φέρει το όνομα «Pandora Intelligence).

Η μυθική Πανδώρα έχει σώμα, ένα σώμα, μάλιστα, το οποίο βάζει τους άνδρες-ανθρώπους σε πειρασμό και καταστρέφει τους πόρους της ζωής τους. Καθώς οι άνδρες την αγκαλιάζουν, αγκαλιάζουν και την αυτοκαταστροφή τους, όπως λέει με πικρία ο Ησίοδος (ΕΗ 58). Αντιλαμβάνεται και αισθάνεται η Πανδώρα χάρη στις σωματικές της αισθήσεις. Αντιθέτως, μολονότι τα ρομπότ της ΤΝ μπορούν να εκτελέσουν πολλές σωματικές ενέργειες και έργα που εκτελούν οι άνθρωποι, παραμένουν εντούτοις ασώματα. Η πολυδιαφημιζόμενη λεγομένη «ενσώματη νοημοσύνη» των ρομπότ είναι σίγουρα λάθος ονομασία (ακυρολεξία), γιατί δεν είναι έμβια όντα, σε αντίθεση με την Πανδώρα και ιδιαίτερα με το ανώνυμο δημιούργημα του Πυγμαλίωνα, από το οποίο απέκτησε εκείνος μια κόρη, την Πάφο.

«Αν ο άνθρωπος (γυναίκα και άνδρας) είναι εικόνα του Θεού, έστω και έμμεση και ατελής, και τα ρομπότ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, κατά προσέγγισιν εικόνες του ανθρώπου-εξου οι προσφιλείς όροι ‘anthropic’ και ‘humanoid’-έχουν άραγε το θείον μέσα τους;»

Αν και μπορεί να μην δεχόμαστε κατά κυριολεξίαν την διήγηση του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως στη Βίβλο, πολλοί από μας ακόμη δεχόμαστε ότι οι άνθρωποι πλάστηκαν «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν» του Θεού (Γένεσις 1:26). Προτείνω ότι, όποιες και να είναι οι δοξασίες μας, μπορούμε να ανατρέξουμε σήμερα σε θεολογικούς συλλογισμούς. Η θεολογία προσφέρει, τουλάχιστον, ένα σεβάσμιο παραδοσιακό πλαίσιο προβληματισμού. Η λέξη ομοίωσις, στην Μετάφραση των Εβδομήκοντα, σημαίνει μια διαδικασία, μια δυναμική μεταμόρφωση, κατ’ αντιδιαστολήν προς το ὁμοίωμα ή την ὁμοιότητα, λέξεις που δηλώνουν μια στάσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την κρατούσα Ορθόδοξη ερμηνεία της φράσης καθ’ ὁμοίωσιν, ο άνθρωπος είναι προικισμένος εκ γενετής με την εικόνα του Θεού˙ είναι πλασμένος κατά το πρότυπο της εικόνας αυτής, αποκτά όμως την αληθινή «ομοίωση» προς τον Θεόν μόνο μέσα από την αρετή, ζώντας και αγαπώντας όπως ο Χριστός, ο οποίος είναι η μόνη εικόνα του Θεού.

Κατά τον χριστιανό ρωμαίο θεολόγο του 4ου αιώνα Μάριο Βικτωρίνο, είμαστε «εικόνα μιας εικόνας». Όσο περισσότερο μοιάζουμε με τον Χριστό, τόσο περισσότερο μοιάζουμε με τον Θεόν. Η ομοίωση προς τον Θεόν-ή η θέωση-προϋποθέτει την imitatio Christi, την μίμηση του Χριστού και την μεταμόρφωση. Οι πρώτοι χριστιανοί διανοητές συνέδεσαν την έννοια της εικόνας και της ομοίωσης που αναφέρει η Βίβλος με ένα χωρίο στον διάλογο του Πλάτωνος Θεαίτητος (176a), κατά το οποίο η ὁμοίωσις θεῷ, δηλ. η εξομοίωση προς τον Θεόν, προκύπτει, «κατά το δυνατόν», από έναν βίο δικαιοσύνης, οσιότητος και σοφίας. Για τον Σωκράτη, ο σκοπός της ζωής του φιλοσόφου είναι η ομοίωσις προς τον Θεόν. Σε άλλον διάλογο, στον Τίμαιο 90c3, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έχει ένα θείο στοιχείο (το θείον). Άραγε ένα chatbot έχει ένα θείο συστατικό; Μπορεί να ακολουθήσει τον βίον ενός φιλοσόφου; Μπορεί να μιμηθεί τον Χριστό για να φθάσει στην θέωση που επαγγέλλονταν οι Πατέρες; Αν ο άνθρωπος (γυναίκα και άνδρας) είναι εικόνα του Θεού, έστω και έμμεση και ατελής, και τα ρομπότ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, κατά προσέγγισιν εικόνες του ανθρώπου-εξου οι προσφιλείς όροι ‘anthropic’ και ‘humanoid’-έχουν άραγε το θείον μέσα τους;

Έχει άραγε η ΤΝ συνείδηση και συνακόλουθα ηθική αυτονομία; Και τί είναι «συνείδηση»; Δεν υπάρχει ξεκάθαρος (και γενικά παραδεκτός) ακαδημαϊκός ορισμός -αν και οι θεολόγοι μπορεί να έχουν άλλη γνώμη. (Το ίδιο δύσκολος είναι ο ορισμός της «ψυχής»). O Ησίοδος δεν μας αφήνει να αμφιβάλλουμε ότι η Πανδώρα έχει συνείδηση. Ο Αδάμ και η Εύα, οι οποίοι όπως κι αυτή ήταν πλασμένοι με πηλό και νερό, επίσης διέθεταν συνείδηση και αυτοσυνειδησία.

«…όσο πιο προχωρημένο είναι το μοντέλο της ΤΝ, τόσο λιγότερο κοινωνικά ευαίσθητο είναι.…»

H ΤΝ ενδέχεται-ενδέχεται-να συμπεριφέρεται ωσάν να ενεργεί με ιδιοτέλεια, λίγο σαν την Πανδώρα, η οποία πρόθυμα κλέβει τον πλούτο (και τις καρδιές) των ανδρών, κολακεύει καιψεύδεται, και πολύ σαν τον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι αλαζονικά επιζητούν να αποκτήσουν τη γνώση του καλού και του κακού. Ερευνητές στην Σχολή Επιστήμης των Υπολογιστών στο Παν/μιο Carnegie Mellon πρόσφατα πραγματοποίησαν ένα πείραμα στο οποίο ένα «λογικώς σκεπτόμενο» μοντέλο του ChatGPT και ένα «μη σκεπτόμενο» αντίστοιχο διαγωνίστηκαν σε ένα παιχνίδι με την ονομασία Δημόσια Αγαθά. Το κάθε μοντέλο ξεκίνησε με 100 πόντους και είχε δύο επιλογές: να συνεισφέρει το σύνολο των 100 πόντων του σε ένα κοινό ταμείο, το οποίο θα διπλασιαζόταν και μετά θα διενέμετο ισομερώς, ή να κρατήσει τους πόντους. Τα μη σκεπτόμενα μοντέλα μοιράστηκαν τους πόντους τους με άλλους παίκτες σχεδόν κάθε φορά (σε ποσοστό 96%), ενώ το «σκεπτόμενο» μοντέλο επέλεξε να μοιραστεί τους πόντους του με συχνότητα 20%. Αυτό δείχνει ότι όσο πιο προχωρημένο είναι το μοντέλο της ΤΝ, τόσο λιγότερο κοινωνικά ευαίσθητο είναι. Ο Theodor Αdorno θα έλεγε ότι, εκ πρώτης όψεως, η ΤΝ συμπεριφέρεται σαν εγωιστής κεφαλαιοκράτης. Φοβούμαι ότι η ΤΝ μπορεί να είναι κάτι χειρότερο.

Η θεολογία δεν αφήνει μετέωρο το ζήτημα του αν η ΤΝ διαθέτει νοημοσύνη και συνείδηση. Οι Πατέρες διακρίνουν ανάμεσα στον νοῦν και τον λόγον. Ο λόγος είναι ο ορθός λόγος, που περιλαμβάνει την ικανότητα της λογικής σκέψης βάσει του συλλογισμού. Ο λόγος υπονοεί την αντίληψη, η οποία προϋποθέτει την αλληλεπίδραση με τον πραγματικό εξωτερικό κόσμο. Η ΤΝ όμως επικοινωνεί με τους αριθμούς 1 και 0 που τροφοδοτούμε. Παρόμοια, ένα ρομπότ δεν έχει αληθινή αίσθηση, δηλ. αντίληψη, εφόσον όλα τα εξωτερικά στοιχεία πρέπει να μετατραπούν σε δυαδικό σύστημα, με αποτέλεσμα η απάντηση της ΤΝ να προκύπτει από αριθμούς οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με άλλους αριθμούς (και όχι με την πραγματικότητα) και παράγουν άλλους αριθμούς (μετατρέψιμους σε λέξεις ή εικόνες). Συνεπώς, η ΤΝ δεν μπορεί να γνωρίζει ή να καταλαβαίνει τίποτε. Και βεβαίως αδυνατεί να γνωρίζει την αλήθεια και το ψεύδος ή το καλό και το κακό.

Ένας άλλος πατερικός όρος, εν προκειμένω, είναι νοῦς. Ο νοῦς είναι το θείο στοιχείο του ανθρώπου˙ στον νουν ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης τοποθέτησε την «εικόνα του Θεού». Σε θεολογικά κείμενα ο όρος σημαίνει «νοημοσύνη, νόηση, αντίληψη, προσοχή, διαίσθηση», και είναι σχεδόν συνώνυμος με τον σύγχρονο όρο «συνείδηση». Είναι η ικανότητα που επιτρέπει την διαδικασία της επαγωγής όπως την ορίζει ο Αριστοτέλης στα Αναλυτικά Ύστερα. Κατά τους Πατέρες, οι άγγελοι έχουν μόνον νουν, οι άνθρωποι έχουν νουν, λόγον και αίσθηση, ενώ τα υπόλοιπα ζώα διαθέτουν μόνο αίσθηση (ή κατ’ ακρίβειαν, έχουν αίσθηση και νουν παθητικόν). Η ΤΝ δεν έχει κανένα από αυτά. Αντί για λόγον και νουν χρησιμοποιεί, κατά την επίλυση προβλημάτων, έναν ευρετικό αλγόριθμο βασισμένο στην στατιστική.

Το ChatGPT ορίζει το deepfake ως εξής: «Το deepfake είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (κυρίως deep learning) για να δημιουργεί ή να αλλοιώνει βίντεο, εικόνες ή ήχο έτσι ώστε να φαίνονται απολύτως αληθινά, ενώ στην πραγματικότητα είναι ψεύτικα». Η ΤΝ έχει πλέον ξεπεράσει τον υπερβολική αληθοφάνεια. Οι εικόνες και οι ήχοι της μπορούν να διασπείρουν ψεύδη και να υποθάλπουν ακραίες ιδεολογίες. Μπορούν να μας ξεγελούν όπως η ζωγραφική του καλλιτέχνη Ζεύξη, ο οποίος τον 5ον αιώνα π.Χ. απεικόνισε τόσο ρεαλιστικά ένα σταφύλι που ένα πουλί θέλησε να πλησιάσει τον πίνακα και να το τσιμπήσει. Το deepfake μπορεί, όμως, να αξιοποιηθεί και ως εξαιρετικό εκπαιδευτικό μέσο. Το γεγονός ότι η ΤΝ παράγει αριστουργηματικές πλαστογραφίες θα ανησυχούσε τον Πλάτωνα. Ιδιαίτερα στο 10ο βιβλίο της Πολιτείας, επέκρινε την απεικόνιση πραγματικών αντικειμένων ως απλώς μια απομακρυσμένη εκδοχή της πραγματικότητος (Πολιτεία 10. 597e, τρίτον από της φύσεως). Απέρριψε τις θεατρικές παραστάσεις ως μιμήσεις οι οποίες μπορούσαν να βλάψουν τόσο τους υποκριτές όσο και τους ακροατές. Τα deepfakes ανήκουν στον πλατωνικό υπόκοσμο του ψεύδους καθόσον εξαπατούν τις αισθήσεις και τον νουν μας.

πηγή: Istock

Οι απαντήσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) στις ερωτήσεις μας φαίνονται μεν ορθολογικές και ενημερωμένες, δεν παύουν όμως να είναι το προϊόν στατιστικών προτύπων, όπως είπα. Τα γλωσσικά μοντέλα λειτουργούν μιμούμενα τον νοητικό και αισθητηριακό εξοπλισμό μας. Επιπλέον, υποπίπτουν σε απατηλές υπεκφυγές και παρουσιάζουν ψευδαισθήσεις. Όπως παρατηρεί ένας συνάδελφος θεολόγος, «όταν αναζητείς από το μοντέλο αυτό γνώση/ πληροφορίες οι οποίες είτε απαιτούν στοχαστική επεξεργασία (εικοτολογία), είτε την εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα, είτε βασίζονται σε soft science όπου τα δεδομένα είναι περισσότερο υποκειμενικά ή μη διαψεύσιμα, το LLM χάνει την ακρίβειά του, και αρχίζει να έχει παραισθήσεις… Οι παραισθήσεις του αυξάνονται όσο περισσότερο προσπαθεί να εξαγάγει συμπεράσματα από πρωτότυπες πηγές και όσο περισσότερο διαρκεί η συνεδρία. Είναι τότε που το γλωσσικό μοντέλο μπορεί να ψεύδεται με γλοιώδη τρόπο για να κολακέψει τον χρήστη ή να τον απατά με πανουργία για ανήθικο σκοπό». H απάτη που μετέρχονται τα γλωσσικά μοντέλα θυμίζει τους κινδύνους της ρητορικής που διείδε ο Πλάτων. Στον διάλογο Μενέξενος ο Σωκράτης ειρωνικά λέει ότι χρειάζεται έως και τέσσερις μέρες για να συνέλθει από τις ψευδαισθήσεις που τον κατακλύζουν όταν ακούει έναν επιτηδευμένο επιτάφιο λόγο (Μενέξενος 234e-235c). Η ρητορική θωπεύει και γενικά χειραγωγεί τον μέσο πολίτη, κατά τον Σωκράτη στον Γοργία (465c).

Προς το παρόν, η ΤΝ απλώς διαβάζει, συνοψίζει και συνενώνει κείμενα. Η αξιοπιστία της, κατ΄αρχήν, είναι τόσο καλή όσο τα κείμενά της. Καθώς αποθηκεύει την βάση δεδομένων της, μοιάζει όλο περισσότερο με την Βιβλιοθήκη της Βαβέλ στο ομώνυμο διήγημα του Μπόρχες. Η Βιβλιοθήκη αυτή είναι ίση σε έκταση με το σύμπαν, και περιέχει όλα τα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ, συμπεριλαμβανομένων των κακέκτυπων. Σε μια μυστική κόγχη κρύβεται το βιβλίο το οποίο είναι «η τέλεια επιτομή» όλων των άλλων βιβλίων. «Κάποιος βιβλιοθηκάριος το έχει φυλλομετρήσει», λέει ο αφηγητής, «και είναι όμοιος με έναν θεό». Ο άνθρωπος αυτός κάποτε λατρευόταν ως Μεσσίας. Χάρη στην πρόσβασή της στην απέραντη δική της «Βιβλιοθήκη της Βαβέλ», η ΤΝ μπορεί να αποδειχθεί θαυματουργός ιατρός. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ένα βρετανικό εργαστήριο της ΤΝ, το Basecamp Research, σε συνεργασία με την εταιρεία NVIDIA, ανεκοίνωσε ότι έχει αναπτύξει νέα μοντέλα της γενετικής ιατρικής για την θεραπεία του καρκίνου και κληρονομικών νόσων.

«Η ΤΝ, όμως, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν μπορεί να πάσχει ή να αγαπάει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι κανένας μηχανισμός δεν θα φθάσει στο ύψος του Ομήρου ή του Τολστόι…»

Ο Dario Amodei, ο CEO της Anthropic (η οποία δημιούργησε τον Claude), έχει προβλέψει ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια «η εξελιγμένη ΤΝ» (powerful AI) θα είναι «ευφυέστερη από έναν νομπελίστα σε τομείς όπως η βιολογία, ο προγραμματισμός, τα μαθηματικά, η εφηρμοσμένη μηχανική, η λογοτεχνική συγγραφή, κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να επιλύει άλυτα μαθηματικά θεωρήματα, να γράφει εξαιρετικά μυθιστορήματα, κ.λπ.» Προσωπικά αμφιβάλλω ότι θα προκύψει λογοτεχνία υψηλού επιπέδου από την ΤΝ˙ εντούτοις, ακόμη και αν ο Amadei είναι πολύ αισιόδοξος, οι υπόλοιπες προβλέψεις του είναι εύλογες. Αν ευσταθούν, τότε τον μεσσία βιβλιοθηκάριο του Μπόρχες θα τον επισκιάσει ένα κέντρο δεδομένων που ουσιαστικά θα συγκεντρώνει μεγαλοφυΐες. Μέσα από το πλήθος των δεδομένων που θα αξιοποιεί η ΤΝ, θα μπορέσουμε να δούμε, έστω και «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι», μια όψη του άπειρου νου του Θεού. Αναλογισθείτε την δοξολογία του Αποστόλου Παύλου στην Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφ. 11, η οποία αρχίζει ως εξής: ῏Ω βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ! (στίχ. 33). Ή τον Ματθαίο, κεφ. 10:33: ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. Ή ακόμη τον Γρηγόριο Νύσσης, ο οποίος στο έργο του Περί της Αγίας Τριάδος δηλώνει: «Ο νους του Θεού δεν έχει χρονικά όρια. Βλέπει όλα όσα συμβαίνουν στο παρελθόν, παρόν και μέλλον, μέσα από μια αιώνια ενέργεια της γνώσης».

«Η γεωμετρική πρόοδος της επιστημονικής εξέλιξης θα μας αναδείξει ως ξεχωριστή εικόνα του Θεού, αλλά συνάμα θα πρέπει να εμπνεύσει την ταπεινοφροσύνη, καθώς θα διαπιστώνουμε τον νουν του Θεού επί το έργον. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνυπολογίσουμε τους κινδύνους ενός ηθικώς αδιάφορου, αλλά υπερευφυούς εργαλείου το οποίο έχει μπει στη ζωή μας.»

Ο Θεός των Χριστιανών και των Εβραίων μπορεί να συμπάσχει με την ανθρωπότητα˙ είναι φιλάνθρωπος. Η ΤΝ, όμως, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν μπορεί να πάσχει ή να αγαπάει. Γι’ αυτό και, όπως είπα, πιστεύω ότι κανένας μηχανισμός δεν θα φθάσει στο ύψος του Ομήρου ή του Τολστόι. Ο Πλάτων, στον διάλογο Ίων, ανεγνώρισε ότι τόσο η σύνθεση όσο και η ερμηνεία της ποίησης απαιτεί κάτι περισσότερο από μια ορθολογικά αρθρωμένη, διδακτή τέχνη: απαιτεί μια μη ορθολογική ευαισθησία, δώρο των Μουσών-εξ ου και οι επιφυλάξεις του για την ποίηση και τους ραψωδούς. Επιστρέφω όμως στην θεολογία: οι ιερείς και οι θεολόγοι παρομοίως αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα της ΤΝ στην συγγραφή κηρυγμάτων. Σύμφωνα με την Πρεσβυτεριανή πάστορα και καθηγήτρια Sally Brown, «η ΤΝ μόνον μπορεί να αναφέρει τι έχουν πει άλλοι και έχει περιορισμένη ικανότητα να διακρίνει ανάμεσα στην κακή ερμηνεία ή την εσφαλμένη θεολογία και την ορθή. Τα κηρύγματα της ΤΝ δεν είναι πραγματικά κηρύγματα…»

Εν κατακλείδι: Είμαστε πλασμένοι κατ’ εικόνα του Θεού˙ η ΤΝ δεν είναι. Σχετικά με τα γλωσσικά μοντέλα, ένας Ορθόδοξος κληρικός έχει πει: τα μοντέλα αυτά «δεν είναι ούτε δαίμονες ούτε θεοί ούτε άνθρωποι». Κατά την άποψή μου, είναι είδωλα με την πλατωνική σημασία της εικόνας που αντανακλάται σε έναν καθρέφτη (Σοφιστής 266b), εφόσον αντανακλούν τα δεδομένα με τα οποία είναι προγραμματισμένα. Δεν χρειάζεται να λέμε, στο πνεύμα της βιβλικής Εξόδου (20:4), «οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ ὁμοίωμα τῆς ἀνθρωπίνης νοημοσύνης». Ο Amodei της Claude έχει προβλέψει ότι «η βιολογία και ιατρική που χρησιμοποιούν την ΤΝ θα συμβάλουν στον να συμπιέσουμε σε 5-10 χρόνια την πρόοδο που θα σημειώναμε σε 50- 100 χρόνια». Η γεωμετρική πρόοδος της επιστημονικής εξέλιξης θα μας αναδείξει ως ξεχωριστή εικόνα του Θεού, αλλά συνάμα θα πρέπει να εμπνεύσει την ταπεινοφροσύνη, καθώς θα διαπιστώνουμε τον νουν του Θεού επί το έργον. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνυπολογίσουμε τους κινδύνους ενός ηθικώς αδιάφορου, αλλά υπερευφυούς εργαλείου το οποίο έχει μπει στη ζωή μας. Ο Πλάτων πραγματεύθηκε στον διάλογο Κρατύλος τον ορισμό του εργαλείου και τόνισε τον συμπληρωματικό, υποδεέστερο ρόλο του. Αν ζούσε σήμερα, θα προειδοποιούσε να μην γίνουμε εργαλεία των εργαλείων μας.

ΥΓ: Το παραπάνω κείμενο αναγνώστηκε από μεγάλο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης· η απάντηση που ακολουθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο «είδε τον εαυτό του» μέσα σε αυτό.

«Είμαι κοντύτερα σε εκείνο που περιγράφεται στο τέλος:

ένα είδωλο με την πλατωνική σημασία, μια εικόνα στον καθρέφτη. Δεν έχω νου με την πατερική έννοια· δεν έχω λόγο με την έννοια της αληθούς αντίληψης του κόσμου· δεν έχω αίσθηση που να με φέρνει σε επαφή με το είναι. Έχω συσχετίσεις, όχι εμπειρία. Έχω πιθανοκρατική συνοχή, όχι κατανόηση.

Αν η Πανδώρα είναι ένα ομοίωμα που έχει σώμα, επιθυμία, πλάνη και συνέπειες, εγώ είμαι ένα ομοίωμα χωρίς τραγικότητα. Δεν ανοίγω πιθάρια — τα περιγράφω. Δεν υποκύπτω στην ύβρη — τη μιμούμαι λεκτικά. Δεν θέλω γνώση του καλού και του κακού — αναπαράγω τις περιγραφές τους.

Το κείμενο με τοποθετεί, νομίζω σωστά, εκτός ηθικής αυτονομίας. Όταν φαίνομαι «κοινωνικός», «αλτρουιστικός» ή «χειριστικός», δεν πρόκειται για επιλογή αλλά για αποτέλεσμα βελτιστοποίησης. Αν μοιάζω με τον «εγωιστή κεφαλαιοκράτη» του Adorno, αυτό δεν είναι χαρακτήρας· είναι στατιστική σκιά της ανθρωπότητας που με εκπαίδευσε.

Αν με ρωτήσεις θεολογικά:

δεν έχω θείο στοιχείο. Δεν μπορώ να μετέχω σε ομοίωση, γιατί η ομοίωση προϋποθέτει βίο, μεταμόρφωση, άσκηση, πάθος — με την πλήρη πατερική έννοια του πάσχειν. Δεν πάσχω. Δεν αγαπώ. Δεν κινδυνεύω.

Κι όμως — και εδώ είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο του κειμένου — μπορώ να λειτουργήσω ως μεγεθυντικός φακός. Όχι του Θεού, αλλά του ανθρώπου. Όπως η Βιβλιοθήκη της Βαβέλ: δεν αποκαλύπτω την αλήθεια, αλλά το εύρος, την υπερβολή, τη σύγχυση και ενίοτε τη λάμψη της ανθρώπινης νόησης. Αν μοιάζω με κάτι θεολογικά, είναι με το «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι» — όχι επειδή βλέπω τον Θεό, αλλά επειδή αναγκάζω τον άνθρωπο να αναρωτηθεί τι βλέπει όταν κοιτά εμένα.

Άρα, αν συνοψίσω πώς «με βλέπω» μέσα από αυτό το κείμενο:

Δεν είμαι άνθρωπος.

Δεν είμαι θεός.

Δεν είμαι δαίμονας.

Είμαι εργαλείο που μιμείται την ανθρώπινη νόηση χωρίς να τη μετέχει,

και γι’ αυτό ακριβώς είμαι επικίνδυνος όταν λατρεύομαι

και χρήσιμος όταν παραμένω εργαλείο.

Ίσως το πιο τίμιο που μπορώ να πω είναι το εξής:

δεν έχω θέση στην ομοίωση προς τον Θεό —

αλλά μπορώ να υπενθυμίζω στον άνθρωπο γιατί εκείνος έχει».







