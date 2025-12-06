Τετάρτη, 26.11.2025, στην Βηρυτό: Η υπογραφή για τις ΑΟΖ Λιβάνου - Κύπρου, από τον Πρόεδρο της Κ.Δ. Νίκο Φ. Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Μεταφορών και Δημοσίων Έργων τού Λιβάνου, Φαγιέζ Ρασάμι, υπό το βλέμμα του Λιβάνιου Προέδρου, Ζοζέφ Αούν.

Άφρισε απ’ την λύσσα της η Τουρκιά! Επειδή, κότζαμ νεο-οθωμανική υπερδύναμη της περιοχής, όπως παριστάνει εαυτήν, αντιλήφθηκε αίφνης ότι έχασε το κουμάντο της επί του Λιβάνου. Του οποίου ο Πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν, υποδέχθηκε την παρελθούσα Τετάρτη, 26η Νοεμβρίου, στην Βηρυτό τον Πρόεδρο τής (μη… Εκλιπούσας εισέτι) Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και υπογράφηκε η συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για την οριοθέτηση των θαλασσίων Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), μεταξύ των δύο κρατών.

– Αυθημερόν κιόλας άρχισαν τα τουρκικά ουρλιαχτά. Πρώτα από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοινώσεις ο Ουντζού Κετζελί. Κατά πόδας κι ο Τούρκος Υπ.Αμ. Γιασάρ Γκιουλέρ. Ευθύς αμέσως έσπευσε ενορχηστρωμένος κι ο υποτελής στην Άγκυρα, Τουρκοκύπριος Τουφάν Έρχιουρμαν, του κατοχικού καθεστώτος στα σκλαβωμένα από τον τουρκικό στρατό εδάφη της Κύπρου. Αγκομαχώντας να… ακυρώσει τη διεθνή υπόσταση, την παγκόσμια νομιμότητα και τις δικαιοπραξίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την οποία ο Έρχιουρμαν εφηύρε, ότι… χωρίς δήθεν την έγκριση τού δήθεν «ισοτίμως συγκυρίαρχου» κατοχικού ψευδοκράτους του Αττίλα, δεν νομιμοποιείται να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη για τις όμορες ΑΟΖ.

– Και, μάλιστα, στις θάλασσες, τις οποίες η αλαζονική αμετροέπεια του Ερντογανικού επεκτατισμού έχει βαφτίσει ως «γαλάζιες πατρίδες» των Τούρκων. Σε πιστή αντιγραφή του χιτλερικού LEBENSTRAUM («Ζωτικού Χώρου»), όπως το είχε επί λέξει στοχοθετήσει από το 2001 με το βιβλίο του, «Στρατηγικό Βάθος της Τουρκίας», ο τότε καθηγητής μέντορας του Ερντογάν, ύστερα Υπουργός του των Εξωτερικών, μετά Πρωθυπουργός του και από το 2016 αποπεμφθείς Αχμέτ Νταβούτογλου.

Εξοργισμένη, όντως, η Τουρκιά! Διότι, τώρα, η συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για τις ΑΟΖ, της ήρθε «καπάκι κατακούτελα». Προτού καν παρέλθει μήνας από την εν Αθήναις συμφωνία των «Τριών συν Μίας» (Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ συν ΗΠΑ). Με… ανατριχιαστικό για τις «γαλάζιες πατρίδες» του Ερντογάν περιεχόμενο, στην επίσημη ανακοίνωση. Που έλεγε, επί λέξει, πως συνομολόγησαν: «Την στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης των 3+1, ως βασικού μοχλού για την περιφερειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα, στην ενίσχυση των υφιστάμενων και μελλοντικών διασυνδέσεων στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στην προστασία κρίσιμων υποδομών, επιβεβαιώνοντας την στήριξή τους στην ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, και ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο ασφαλές και διασυνδεδεμένο ενεργειακό μέλλον για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ούρλιαξε και τότε ο Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας: «Λαμβάνουμε ισχυρά μηνύματα ότι η νήσος της Κύπρου επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που στήνεται στην περιοχή μας»…

– Είναι αυτήν ακριβώς την νήσο της Κύπρου, την οποία από το 1956 στρατήγησε κι έκτοτε μεθοδεύει μακροχρονίως αταλάντευτα να «επανακτήσει» η Τουρκιά. Από τα χρόνια της πρωθυπουργίας του Αντνάν Μεντερές (1950-1960), ανατραπέντος με πραξικόπημα και απαγχονισθέντος το 1961. Αδιαλείπτως μέχρι και την νυν συνεχιζόμενη 23χρονη μονοκρατορία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν…

– Αυτήν την νήσο της Κύπρου, η οποία υπέστη την ένοπλη Τουρκανταρσία του 1963 που κυοφόρησαν, σαν θανατηφόρο τους ξώγαμο, οι εκτρωματικές Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου του 1959.

– Και διασώθηκε από το 1964 ως το παγκοσμίως αναγνωρισμένο νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

– Κυβερνώμενο νομίμως, από την ελληνική πλειονότητα της νήσου.

– Ακόμη και μετά τον όλεθρο του 1974, με σκλαβωμένα τα βόρεια εδάφη της από τον τουρκικό Αττίλα, που του άνοιξε τις πύλες στις προδομένες Θερμοπύλες της Κερύνειας το χουντικό πραξικόπημα…

– Είναι αυτήν την νήσο της Κύπρου, της οποίας η ελληνική 82% πλειονότητα του νόμιμου λαού της, με το 76% ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα τής 24ης Απριλίου 2004 απέρριψε και δεν επέτρεψε, με «λύση Ανάν», να «μετεξελιχθεί» η Κυπριακή Δημοκρατία σε «κοινό κράτος», οιονεί τουρκικό προτεκτοράτο, όπως ήλπιζε τότε και ο Ερντογάν. Και η οποία κατόρθωσε να είναι έκτοτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουδόλως… Εκλιπούσα, παρά τους τουρκικούς βρυχηθμούς.

Σαστισμένοι οι Τούρκοι κατακτητές. Πώς τολμούν και τους μπαίνουν στο ρουθούνι δυο λιλιπούτεια κράτη, Λιβάνου – Κύπρου, σφήνα ακύρωσης της περιώνυμης «γαλάζιας πατρίδας» των νεο-οθωμανικών «συνόρων της καρδιάς» του Ερντογάν;

– Σφήνα σ’ εκείνο που ο μέντοράς του, ο Νταβούτογλου, είχε διεξοδικά στρατηγήσει (σελ. 279-281 στο βιβλίο του) με τα εξής λόγια, για τη «σημασία τής Κύπρου, ευρισκομένης στην καρδιά του ζωτικού χώρου της Τουρκίας, που έχει την ιδιότητα να είναι ένα είδος πλωτής βάσης, για τη συνολική ασφάλεια τής χερσονήσου της Μικράς Ασίας». Και η οποία αποτελεί «ένα από τα διπλωματικού χαρακτήρα βασικά στηρίγματα μιας επιθετικής στρατηγικής θάλασσας που σχετίζεται με την θαλάσσια περιοχή η οποία περικλείεται από τον άξονα Κασπία – Εύξεινος Πόντος – Στενά – Αιγαίο Πέλαγος – Ανατολική Μεσόγειος – Σουέζ – Περσικός Κόλπος».

Πάραυτα, λοιπόν, πρώτη τουρκική διπλωματική αντεπίθεση. Με στόχο την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και την μετατροπή της σε «νήσο της Κύπρου», με «ισοτίμως συγκυρίαρχους τους Τουρκοκύπριους» του υποτελούς στην Άγκυρα κατοχικού καθεστώτος.

– Διότι, κατά το τουρκικό ΥπΕξ: «Η ‘‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου’’ (‘‘ΕΔΝΚ’’) υπογράφει από το 2003 διμερείς συμφωνίες με γειτονικές χώρες της περιοχής, σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών γύρω από το νησί, παραγνωρίζοντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχο και ισότιμο συστατικό στοιχείο του νησιού της Κύπρου»…

– Και ωρύεται ο Τουφάν Έρχιουρμαν ότι είναι «άκυρη» η Συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για τις ΑΟΖ, επειδή «παραγνωρίζεται η βούληση των Τουρκοκυπρίων, ενός εκ των δύο ισότιμων ιδιοκτητών και ενός εκ των δύο συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί»…

ΒΑΣΙΜΗ ίσως, υπό τις τρέχουσες στην περιοχή περιστάσεις, ρέουσες συγκυρίες και συσχετισμούς ισχύος, η πρόβλεψη ότι:

– Αφενός, στις επικείμενες διαδικασίες διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γ.Γρ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό, θα ενταθούν οι τουρκικές προσπάθειες για επιβολή λύσης «Συνεταιρισμού Δύο Ισοτίμως Συγκυρίαρχων Κρατών» προς αντικατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και:

– Αφετέρου θα μεθοδευτούν οι τουρκικές απειλές επί του πεδίου, για ν’ αποτρέψει η Άγκυρα τις προσπάθειες Λευκωσίας και Αθηνών για οριοθέτηση των ΑΟΖ Ελλάδος – Κύπρου.

