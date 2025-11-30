Με το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως οργανώνει στις 7 Δεκεμβρίου την πιο απαιτητική φάση του υπουργικού της θώκου. Καλεί τους Έλληνες της Διασποράς να επιστρέψουν στην Ελλάδα με την εκστρατεία Rebrain Greece.

Τριανταπέντε εταιρείες διεθνούς εμβέλειας με βάση την Ελλάδα θα βρίσκονται στο ξενοδοχείο Marriott του Manhattan την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου προκειμένου να κάνουν συνεντεύξεις με Έλληνες του εξωτερικού υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών με στόχο να τους επαναφέρουν στην χώρα μας που βρίσκεται σε ρυθμό μακροοικονομικής ανάπτυξης.

Advertisement

Advertisement

Η υπουργός προσφέρει κίνητρα για τους εν δυνάμει επαναπατριζόμενους, όπως έκπτωση 50% στη φορολογία τους για επτά χρόνια, fast track αναγνώριση πτυχίων σε γιατρούς με πτυχία εξωτερικού, ενώ οι μεγάλες εταιρείες προσφέρουν μεγάλους μισθούς ισάξιους εκείνων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Πρόκειται για μια πρόσκληση που αποτελεί πρόκληση για την δυναμική υπουργό Νίκη Κεραμέως που φαίνεται πως τολμά στη συγκυρία να απευθύνει κάλεσμα στους εκλεκτούς Ελληνες της Διασποράς!

Ιουστίνη Φραγκούλη: Ποιο είναι το βασικό όραμα πίσω από την πρωτοβουλία Brain Regain και πώς συνδέεται με την εθνική στρατηγική για την αγορά εργασίας;

Νίκη Κεραμέως: To «Rebrain Greece» δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τη «γέφυρα» που φέρνει κοντά συμπατριώτες μας που τα χρόνια της κρίσης έφυγαν από την Ελλάδα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό, με δεκάδες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνουμε σε χώρες όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο, υπηρετούν δύο στόχους.

Δίνουν την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας για το πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία έξι χρόνια, με την οικονομία σε συνεχή ανοδική τροχιά, με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας που προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Δίνουν τη δυνατότητα για πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ υποψηφίων και σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων για να διερευνήσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής διαδρομής στην πατρίδα μας.

Advertisement

Ιουστίνη Φραγκούλη: Ποια είναι τα κύρια κίνητρα που προσφέρονται στους Έλληνες του εξωτερικού για να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα;

Νίκη Κεραμέως: Στο σημερινό ανταγωνιστικό παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον, οι συναισθηματικοί λόγοι, επιστροφή στην πατρίδα, επανένωση με οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα, παίζουν προφανώς ρόλο, αλλά, συνήθως, δεν είναι αρκετοί για να αποφασίσει κάποιος να επιστρέψει. Έτσι, οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο «Rebrain Greece» αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό και συνοδεύονται συχνά από υψηλές απολαβές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα πολύ σημαντικό φορολογικό κίνητρο που προβλέπει τη δυνατότητα μείωσης κατά 50% στον φόρο εισοδήματος για 7 χρόνια, σε όσους επιστρέφουν έχοντας εργαστεί πέντε ή περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό, ενώ με ειδική ρύθμιση έχουμε νομοθετήσει την αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας και εξειδίκευσης που έχουν πάρει στον Καναδά και τις ΗΠΑ Έλληνες γιατροί.

Advertisement

Ακούγεται συχνά ότι οι μισθοί στο εξωτερικό είναι υψηλότεροι. Πράγματι, αυτό ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις, αν συνυπολογίσει όμως κανείς α) τη σημαντική μείωση στον φόρο εισοδήματος και β) το πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής από πχ τις ΗΠΑ ή τον Καναδά, τότε η εικόνα αλλάζει σημαντικά. Η χώρα μας αποτελεί πλέον μία ανταγωνιστική πρόταση και «φυτώριο» επαγγελματικών ευκαιριών.

Ιουστίνη Φραγκούλη: Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα και η βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας Rebrain Greece;

Νίκης Κεραμέως: Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 35 εκ των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής, όπως η τεχνολογία, η ναυτιλία, η ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά, η παροχή υπηρεσιών υγείας. Πρόκειται για εταιρείες-ηγέτιδες στον τομέα τους, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη προσφέροντας θέσεις με υψηλές απολαβές. Σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας, την απάντηση δίνει η ιστορία και τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών αυτών.

Advertisement

Ιουστίνη Φραγκούλη: Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο απογοήτευσης ή επαναμετανάστευσης των επιστημόνων που επιστρέφουν αλλά δεν βρίσκουν τις συνθήκες που τους υποσχέθηκαν;

Νίκη Κεραμέως: Προφανώς τα ζητήματα αυτά είναι αμιγώς προσωπικά. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθερά πλέον πολύ υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ανεργία είναι στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 17ετίας, οι φόροι και οι εισφορές διαρκώς μειώνονται, οι επαγγελματικές ευκαιρίες που αναδύονται σε ένα τέτοιο αναπτυξιακό περιβάλλον είναι σημαντικές, και οι προοπτικές της χώρας συνολικά είναι πολύ ευοίωνες. Η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους οι συμπατριώτες μας που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.

Ιουστίνη Φραγκούλη: Πώς αξιολογείτε την ανταπόκριση της ελληνικής διασποράς μέχρι σήμερα; Υπάρχουν ενδείξεις μαζικής επιστροφής ή πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις;

Advertisement

Νίκη Κεραμέως: Η ανταπόκριση των Ελλήνων της διασποράς είναι μεγάλη. Στις τέσσερις εκδηλώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, -η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Νέα Υόρκη είναι η πέμπτη κατά σειρά-έχουν συμμετάσχει πάνω από 5.000 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και πάνω από 120 αποστολές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πέρα, όμως, από τους αριθμούς, συμμετέχοντας προσωπικά σε όλες τις εκδηλώσεις, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω τη διάθεση για επιστροφή και να ζήσω πολλές και πολύ συγκινητικές στιγμές. Για να επανέρθω στους αριθμούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010-2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης. Αυτή ακριβώς την τάση προσπαθούμε να ενισχύσουμε με τις δράσεις μας.

Advertisement

Ιουστίνη Φραγκούλη: Πώς οραματίζεστε την Ελλάδα του 2030 σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της; Μπορεί η χώρα να μετατραπεί από “brain drain” σε “brain hub”;

Νίκη Κεραμέως: Η χώρα μας βρίσκεται ήδη στο “brain regain”. Σε κάθε χώρα υπάρχει προφανώς μία κινητικότητα, πολίτες φεύγουν και πολίτες επιστρέφουν. Στη χώρα μας είχαμε ήδη την πρώτη χρονιά κατά την οποία περισσότεροι γύρισαν στην πατρίδα μας από αυτούς που έφυγαν, και αυτό είναι ένα σημαντικό δείγμα τάσης επιστροφής. Προς την ενίσχυση αυτής της τάσης εργαζόμαστε συντονισμένα, με σχέδιο, το οποίο κινείται σε τρείς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δημιουργία κινήτρων αμιγώς για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, όπως τα φορολογικά. Ο τρίτος άξονας αφορά την ανάδειξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών και κινήτρων μέσω των δράσεων στο πλαίσιο του «Rebrain Greece». Στόχος μας είναι τα προσεχή χρόνια η Ελλάδα να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα «brain hub».

Ιουστίνη Φραγκούλη: Ποιό είναι το δικό σας μήνυμα για τον Ελληνισμό του Καναδά σχετικά με την επιστροφή των μορφωμένων και ταλαντούχων Ελλήνων;

Advertisement

Νίκη Κεραμέως: Θέλω να πω στους συμπατριώτες μας ότι η πατρίδα μας είναι μια διαφορετική χώρα από αυτήν που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω. Είναι μια χώρα με σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές, που συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις και το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Και με την βοήθειά τους, εφόσον επιστρέψουν, η χώρα μας μπορεί να ανέβει ακόμη πιο ψηλά, να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική. Είναι στο χέρι τους να γίνουν και εκείνοι κομμάτι αυτής της μεγάλης προσπάθειας που συντελείται, να συμβάλουν σε ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας, αλλά και για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.