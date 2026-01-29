Ίσως για πρώτη φορά ένα στέλεχος ενός κόμματος , ένας πρώην υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος θέλησε να σηκώσει τα μανίκια του και να πει αυτά που θα έπρεπε να έχει πει καιρό ο ίδιος ο πρόεδρος του ίδιου κόμματος . Η αρχηγική εμφάνιση του Παύλου Γερουλάνου στην κοπή πίτας που κάλεσε ο ίδιος τα στελέχη , τους φίλους και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ , δεν ήταν τυχαία . Ούτε τυχαίος είναι χρόνος και φυσικά ούτε τυχαία ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε .

Είναι φανερό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν και είναι ενήμερος για τις όποιες μελλοντικές εξελίξεις που θα συμβούν στον κεντροαριστερό χώρο . Και φυσικά κάθε πολιτική απόφαση προκαλεί διασπάσεις απόψεων αλλά συμβιβασμούς. Είναι γνωστό ότι όλα θα εξαρτηθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα των μελλοντικών εθνικών εκλογών. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης θα είναι ιστορική αν επαληθευτούν τα σενάρια για ταυτόχρονη κάθοδο στις εκλογές των «κομμάτων» Τσίπρα και Καρυστιανού. Τρία κόμματα θα έχουν σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες για την δεύτερη θέση . Αν δεν κατέβουν και τα δύο κυοφορούμενα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα.

Το μέγιστο ερώτημα είναι αν θα κάνει συγκυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με μία τραυματισμένη ως το ποσοστό της, Νέα Δημοκρατία. Το πολιτικό μέλλον του Νίκου Ανδρουλάκη θα επιμηκυνθεί αν μπει σε αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας. Ξεκάθαρα θα είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέχρι να τελειώσει η διάρκεια αυτής της κυβέρνησης. Γνωρίζουμε όμως καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την μια και του Νίκου Ανδρουλάκη από την άλλη . Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του.

Ο Παύλος Γερουλάνος θα είναι ο μελλοντικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Και στην απόφαση αυτή σίγουρα παίζει ο ρόλος του νυν δημάρχου Αθηνών, Χάρη Δούκα. Η ξεκάθαρη αριστερή πρόταση του δημάρχου, αλλά κυρίως οι προσωπικές επιθέσεις του προς τον πρόεδρο οδήγησαν και οδηγούν νέα πολιτικά δεδομένα ώστε να κερδίσει πολιτικό έδαφος ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο Παύλος Γερουλάνος δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αμφισβητεί όμως τις πολιτικές τακτικές που ακολουθούνται στο κόμμα εδώ και πολύ καιρό. Συγκεκριμένα προτείνει έναν τακτικό πολιτικό διάλογο των οργάνων του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος . Εμείς ως παρατηρητές γνωρίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ορθολογικό πρόγραμμα που όμως κανείς δεν έχει την διάθεση να το διαβάσει και να ασχοληθεί. Η απόσταση του ΠΑΣΟΚ με τα δημόσια προβλήματα και με την κοινωνία είναι ακόμη μεγάλη.

Λείπει το όραμα, λείπει η ταυτότητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Δεν το είδαμε αυτό . Αντίθετα είδαμε μία ενδιάμεση κατάσταση . Ούτε κόμμα εξουσίας, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταλήξει να γίνει ένα ΚΚΕ του κέντρου . Συμβιβασμένοι με μικρά, αν και διψήφια ποσοστά. Και μία άλλη αντίφαση . Από την μία δεν παίρνουν πρωτοβουλίες για να γίνει το ΠΑΣΟΚ κόμμα εξουσίας ενώ από την άλλη δεν συζητάνε για συμμαχίες. Κατανοώ ότι ο ιστορικός ρόλος του Τσίπρα για την σμίκρυνση του ΠΑΣΟΚ ήταν καθοριστικός. Ποιός θα πάρει την ευθύνη να συνεργαστεί μαζί του; Δεν είναι τυχαίο ότι νυν πρόεδρος συνομιλεί με κύκλους του Σύριζα και της Νέας Αριστεράς και όχι με τον Τσίπρα .

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι ιστορικό. Με συγκεκριμένες θέσεις και ξεκάθαρες δηλώσεις. Ο Παύλος Γερουλάνος οφείλει να δώσει το στίγμα του . Και θα είναι η ευκαιρία του . Είναι σίγουρο ότι όταν έρθει η [1] καθοριστική στιγμή του θα έχει τις ευνοϊκές διαθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και της Άννας Διαμαντοπούλου. Ο ρόλος του δημάρχου όμως δεν πρέπει να υποβαθμιστεί. Ποιος είναι σίγουρος ότι δεν μπορεί να βρεθεί στην πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αριστερή πτέρυγα το ΠΑΣΟΚ οφείλει να την έχει. Αριστερή και κεντρώα. Άλλωστε πώς θα δικαιολογήσει τον κεντροαριστερό χαρακτήρα του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι άπλετος πολιτικός χρόνος δεν υπάρχει. Αυτό ας το δουν όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς . Η πολιτική συγκυρία ευνοεί δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές. Ο αγώνας θα είναι άνισος αλλά θα πρέπει να δοθεί.







