Την έκθεση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ: Τα ελληνικά γράμματα στη Δύση», η οποία φωτίζει την πνευματική και πολιτισμική διαδρομή της ελληνικής γλώσσας από το Βυζάντιο στην Ιταλία και, μέσω αυτής, σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρουσιάζει η Βουλή των Ελλήνων.

Στο μεταίχμιο του 14ου προς τον 15ο αιώνα, η κοσμογονική συνάντηση Βυζαντινών λογίων και Ιταλών ουμανιστών ανέδειξε την ελληνική ως κατεξοχήν γλώσσα της φιλοσοφίας, της επιστήμης και του θεολογικού στοχασμού, θέτοντας τα θεμέλια της νεότερης ευρωπαϊκής παιδείας.

Κεντρικός άξονας της έκθεσης, που διοργανώνεται με αφορμή την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, είναι η μετάδοση της ελληνικής γραμματειακής παράδοσης μέσα από τη μετανάστευση των Βυζαντινών λογίων στην Ιταλία, από τον Μανουήλ Χρυσολωρά και τις πρώτες έδρες ελληνικών σπουδών έως τη συμβολή της τυπογραφίας στη Βενετία και το έργο του Άλδου Μανούτιου, που επέτρεψε τη μαζική διάδοση των ελληνικών βιβλίων.

Μέγα Ετυμολογικόν – Αρχή Λεξικού

Επίσης, αναδεικνύεται η ζωντανή ελληνική γλώσσα της καθημερινότητας, μέσα από λεξικά και γραμματικές που καταγράφουν την καθομιλουμένη, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια και τη διαχρονική δυναμική των Ελληνικών.

Η έκθεση αποτελεί διευρυμένη συνέχεια της ιταλικής έκθεσης Alpha Beta: Apprendere il Greco in Italia (1360–1860), που παρουσιάστηκε το 2023 στην Εθνική Βιβλιοθήκη Braidense του Μιλάνου, επεκτείνοντας το αφηγηματικό της πλαίσιο ως τις μέρες μας.

Χρυσολωράς, 1475. Ερωτήματα, τελευταία σελίδα

Αντλεί το περιεχόμενό της από το υλικό των βιβλιακών συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής, εμπλουτισμένο με εκθέματα από κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» και η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», καθώς και της Ιταλίας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, στις 7.00 μ.μ., στο Περιστύλιο του Μεγάρου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.