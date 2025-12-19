Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι λειτουργεί «κανονικά» σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς οι εργαζόμενοι ψήφισαν την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν ξεκινήσει τη Δευτέρα με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας και επιπρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσαν στο AFP τα συνδικάτα και η διεύθυνση του μουσείου.

Το Μουσείο, το οποίο είχε κλείσει τη Δευτέρα λόγω της απεργιακής κινητοποίησης, είχε ανοίξει μόνον εν μέρει τους χώρους του. Η απεργιακή κινητοποίηση έγινε μετά τη θεαματική κλοπή της 19ης Οκτωβρίου.

«Δεν ψηφίσαμε υπέρ της απεργίας διότι θέλουμε να δώσουμε μια νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις», εξήγησε στο AFP η Βαλερί Μπο, εκπρόσωπος του συνδικάτου CFDT, ενώ ο συνάδελφός της του CGT, ο Κριστιάν Γκαλανί, βεβαίωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «περιθώριο ελιγμών» στις συζητήσεις με το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεσμεύτηκε κυρίως όσον αφορά την ακύρωση της μείωσης 5,7 εκατομμυρίων ευρώ της δημόσιας επιχορήγησης του Λούβρου, τις προσλήψεις και την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων που κρίνονται ακόμη ανεπαρκείς.

Παράλληλα, η πρόεδρος του Μουσείου Λοράνς ντε Καρ υπερασπίστηκε ξανά τον εαυτό της την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, την επομένη της ακρόασής της στη Γερουσία, όπου η διαχείριση της όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας επικρίθηκε έντονα. Σύμφωνα με το Associated Press, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας η Λοράνς ντε Καρ, δεν συνομίλησε ούτε συναντήθηκε μαζί τους.

Σε ερώτηση του ραδιοσταθμού France Inter, η πρόεδρος του Λούβρου δήλωσε ότι χαίρει ακόμη επαρκούς εμπιστοσύνης για να διατηρηθεί στη θέση της ως επικεφαλής του Μουσείου, την οποία κατέχει από τα τέλη του 2021.

Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν μια ακόμη γενική συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα επαναλάβουν την απεργία.