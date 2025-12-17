Το προσωπικό του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια πρωινής γενικής συνέλευσης, υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM TV, επικαλούμενος συνδικαλιστικούς εκπροσώπους.

Το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο παραμένει κλειστό και οι επισκέπτες σχημάτισαν ουρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

«Οι προτάσεις του υπουργείου» Πολιτισμού «κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Σύμφωνα με το France 24, εκπρόσωποι του Γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησαν κρίσιμες συνομιλίες με τα συνδικάτα τη Δευτέρα και πρότειναν να ακυρωθεί η προγραμματισμένη περικοπή 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματοδότηση του 2026, να γίνουν νέες προσλήψεις τόσο όσον αφορά το προσωπικό φύλαξης όσο και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και να αυξηθούν οι αποδοχές του προσωπικού. Εκπρόσωποι των συνδικάτων δήλωσαν ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.