Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έκλεισε τις πύλες του σε χιλιάδες απογοητευμένους επισκέπτες τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, καθώς το προσωπικό ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης για τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες, διαταράσσοντας την πρόσβαση για χιλιάδες ανθρώπους στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Η απεργιακή κινητοποίηση, την οποία υποστήριξαν 400 εργαζόμενοι και ανακοινώθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το μουσείο, το οποίο αγωνίζεται ακόμη να συνέλθει από τη σοκαριστική ληστεία της 19ης Οκτωβρίου και από πρόσφατα προβλήματα υποδομής, στα οποία περιλαμβάνεται διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

«Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το μουσείο είναι επί του παρόντος κλειστό», αναφέρει στον ιστότοπό του το Μουσείο του Λούβρου.

🇫🇷 En raison d’un mouvement social, le musée est fermé pour la journée.

Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée

–

🌎 Due to a strike, the museum is closed for the day.

We apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/dnjptnLwaW December 15, 2025

Περίπου 400 υπάλληλοι του μουσείου, το οποίο δεν άνοιξε τις πόρτες του σήμερα το πρωί, «ψήφισαν την απεργία ομόφωνα», ανακοίνωσαν τα συνδικάτα CGT και CFDT μετά τη γενική συνέλευση του προσωπικού.

Reuters

Η απεργία, την οποία είχαν ζητήσει τα συνδικάτα CFDT, CGT και Sud, γίνεται μετά τις όπως χαρακτήρισαν «ολοένα και περισσότερο υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες» και ανεπαρκή στελέχωση. Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι οι υπάλληλοι υφίστανται «έναν διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας» και «αντιφατικές οδηγίες» που τους εμποδίζουν να ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους.

Τα συνδικάτα ζητούν μεταξύ άλλων την πρόσληψη περισσότερου μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και στις υπηρεσίες επισκεπτών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Τα συνδικάτα αντιτίθενται επίσης στην αύξηση 45% της τιμής του εισιτηρίου από τα μέσα Ιανουαρίου για τους τουρίστες που δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ανακαινίσεων.

Το Μουσείο του Λούβρου υποδέχεται ημερησίως περί τους 30.000 επισκέπτες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, France 24