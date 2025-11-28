Το Λούβρο ανακοίνωσε αύξηση κατά 45% στην τιμή του εισιτηρίου για τους εκτός Ε.E. επισκέπτες. Η αναπροσαρμογή, που εγκρίθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, από το διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου θα πλήξει κυρίως τους Αμερικανούς, οι οποίοι κατατάσσονται πρώτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών, όπως επίσης και τους Κινέζους, που βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τον απολογισμό του Μουσείου για το 2024. Η έκθεση αναφέρει ότι το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια άτομα τον περασμένο χρόνο, εκ των οποίων το 69% ήταν ξένοι.

Από τις 14 Ιανουαρίου, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή, οι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.E., Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 32 ευρώ (37 δολάρια), που σημαίνει 10 ευρώ περισσότερα από την τωρινή τιμή εισιτηρίου.

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά την κινηματογραφική ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει ότι θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση περί «τα 15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο σε επιπρόσθετα έσοδα, χρήματα που θα διατεθούν για την επίλυση των «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, όπως δήλωσε η διοίκηση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου κατέδειξε τον «ανεπαρκή εξοπλισμό του σε μέσα ασφαλείας», σύμφωνα με τη διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος.

Την αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου πρότεινε τον περασμένο Ιανουάριο η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία διαβεβαίωνε πως ήθελε να είναι «εφευρετική» προκειμένου να βρεθούν νέοι πόροι, μετά την προειδοποίηση της προέδρου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ σχετικά με τη φθορά των εγκαταστάσεων.

Τα συνδικάτα, πάντως, άσκησαν κριτική στην κατάργηση της ενιαίας τιμής εισόδου για όλες τις εθνικότητες, με το CFDT να προειδοποιεί ότι η αλλαγή αυτή ενδέχεται να εκληφθεί ως «διάκριση».

