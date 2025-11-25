Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος που συμμετείχε στη θρασύτατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, στις 19 Οκτωβρίου. Συνελήφθη την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, που επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien, πρόκειται για τον τελευταίο από τους δράστες της κλοπής των κοσμημάτων του Λούβρου. Οι τρεις από τους τέσσερις άνδρες που, μέσα σε μόλις 7 λεπτά, είχαν αφαιρέσει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα είχαν ήδη συλληφθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν όταν οι έρευνες DNA οδήγησαν στον εντοπισμό των δύο δραστών που εισήλθαν στον χώρο — του Αγιέντ Γ. και του Αμπντουλάι Ν. – ενώ αργότερα συνελήφθη και ο Σλιμάν Κ., ο οποίος θεωρείται ότι οδηγούσε ένα από τα δύο μηχανάκια που χρησιμοποιήθηκαν για να διαφύγουν. Ο ύποπτος που συνελήφθη την Τρίτη θεωρείται ο τέταρτος άνδρας της ομάδας.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου έχουν ενισυχθεί μετά την μεγάλη κλοπή κοσμημάτων, ενώ έκλεισε και το τμήμα με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα.

Υπενθυμίζεται ότι η «κλοπή του αιώνα» στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή 19.10.2025. Οι διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί Απόλλων» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, άρπαξαν την ανεκτίμητης αξίας λεία τους και έφυγαν με σκούτερ.