Μια ασυνήθιστα μεγάλη κλοπή σοκολάτας σημειώθηκε στην Ευρώπη, καθώς φορτηγό που μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες μπάρες KitKat εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μεταφοράς. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περίπου 413.000 τεμάχια από νέα σειρά προϊόντων, συνολικού βάρους σχεδόν 12 τόνων, αγνοούνται από την περασμένη εβδομάδα.

Το φορτίο είχε ξεκινήσει από την κεντρική Ιταλία με προορισμό την Πολωνία, ενώ προβλεπόταν να τροφοδοτήσει αγορές σε διάφορες χώρες κατά μήκος της διαδρομής. Ωστόσο, σε άγνωστο σημείο της διαδρομής, τόσο το όχημα όσο και το περιεχόμενό του χάθηκαν χωρίς ίχνη.

Εκπρόσωπος της εταιρείας σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό, κάνοντας αναφορά στο γνωστό διαφημιστικό σύνθημα της KitKat, σημειώνοντας πως οι δράστες «το πήραν πολύ κυριολεκτικά».

Παράλληλα, η εταιρεία προειδοποιεί ότι η κλοπή ενδέχεται να επηρεάσει την επάρκεια των προϊόντων στα καταστήματα, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης ενόψει Πάσχα. Δεν αποκλείεται, επίσης, τα κλεμμένα προϊόντα να διοχετευτούν σε ανεπίσημα δίκτυα πώλησης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επισημαίνει ότι τα προϊόντα μπορούν να εντοπιστούν μέσω των μοναδικών κωδικών παρτίδας που φέρουν, διευκολύνοντας την αναγνώρισή τους σε περίπτωση που εμφανιστούν στην αγορά.

Με πληροφορίες από το Yahoo