Ο νέος σταθμός του μετρό στο Κολοσσαίο της Ρώμης άνοιξε τις πύλες του την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας στο κοινό αρχαιολογικούς θησαυρούς οι οποίοι ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των έντεκα ετών κατασκευής του, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Reuters.

Ο σταθμός φιλοδοξεί να εξυπηρετεί τόσο τους τουρίστες όσο και τους μόνιμους κατοίκους, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μία από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της πόλης, ενώ παράλληλα εκθέτει ευρήματα που φωτίζουν τον πλούσιο ιστορικό παρελθόν της Ρώμης.

Σύμφωνα με το artnet, τα ευρήματα που εκτίθενται περιλαμβάνουν κεραμικά θραύσματα και αγάλματα, λυχνάρια ελαίου και λίθινα αγγεία, καρφίτσες μαλλιών και μαχαίρια. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν συνολικά 28 αρχαία πηγάδια στο εργοτάξιο, το οποίο συνδέεται με τον παλαιό σταθμό του Κολοσσαίου ο οποίος είχε εγκαινιαστεί το 1955. Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, παρών στην τελετή εγκαινίων, εξήρε τον τρόπο με τον οποίο «πολύπλοκα έργα μηχανικής μπορούν να συνυπάρξουν με την εξαιρετική ιστορική διαστρωμάτωση» της πόλης.

Το άνοιγμα του σταθμού στο Κολοσσαίο συνέπεσε με τα εγκαίνια ενός ακόμη σταθμού, στην Porta Metronia, μόλις μία στάση μακριά. Στην Porta Metronia, όπως δήλωσε στο AP η επιστημονική διευθύντρια της ανασκαφής, Simona Moretta, αποκαλύφθηκε ένας στρατώνας μήκους σχεδόν 80 μέτρων, ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. Η ομάδα έφερε επίσης στο φως μία κατοικία διακοσμημένη με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, ενώ ο δήμος σκοπεύει να δημιουργήσει μελλοντικά ένα ειδικό μουσείο εντός του σταθμού προκειμένου να στεγαστούν τα νέα ευρήματα.

Ο υπεύθυνος του έργου, Marco Cervone, υπογράμμισε τις εξαιρετικές δυσκολίες που συνεπάγεται η κατασκευή μετρό κάτω από τη Ρώμη, επισημαίνοντας ότι πάνω από το έδαφος υψώνονται μνημεία, ενώ κάτω από αυτό κρύβονται εύθραυστοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο, όπως ανέφερε, ήταν «η μεγάλη ποσότητα υπόγειων υδάτων» πάνω από τη χάραξη της νέας γραμμής. Λόγω της ευαισθησίας του εδάφους, σε ορισμένα σημεία οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και με το χέρι.

«Για να μπορέσουμε να εργαστούμε σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη αρχαιολογική ζώνη, εφαρμόσαμε τεχνικές όπως η κατάψυξη του εδάφους για τη σταθεροποίησή του, καθώς και τσιμεντένιους τοίχους οι οποίοι κατασκευάστηκαν κάθετα στους περιμετρικούς τοίχους και κατεδαφίζονται σταδιακά όσο προχωρά η εκσκαφή», ανέφερε ο Cervone σε δημοσιογράφους.

Η Ρώμη, όπως αναφέται και στο artnet, συνεχίζει με επιμονή το δύσκολο έργο της συνύπαρξης σύγχρονων υποδομών και αρχαιολογικής κληρονομιάς. Για την ακρίβεια, η πόλη σχεδιάζει να εγκαινιάσει έναν ακόμη σταθμό κοντά στο ιστορικό της κέντρο, στην Πιάτσα Βενέτσια, το 2033, καθώς και έναν επιπλέον σταθμό κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press, artnet