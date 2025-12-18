Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την αρχική θέση ενός θραύσματος τοιχογραφίας το οποίο είχε λεηλατηθεί από το αρχαιολογικό πάρκο της Πομπηίας και είχε επαναπατριστεί στην Ιταλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δύο χρόνια, όπως μετέδωσε και το artnet.

Από το 2017, οι αρχαιολόγοι της Πομπηίας έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στη Civita Giuliana, μια πολυτελή αγροτική έπαυλη στα περίχωρα της αρχαίας πόλης. Ωστόσο, το σημείο είχε εντοπιστεί από αρχαιοκάπηλους πολύ πριν φτάσουν οι ειδικοί. Για δεκαετίες, ο χώρος λεηλατούνταν συστηματικά και πολλά από τα πολύτιμα αντικείμενά που βρίσκοταν εκεί, κατέληξαν στη διεθνή αγορά αρχαιοτήτων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το artnet, κατά τη διάρκεια ανασκαφών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά στην αρχαία έπαυλη της Civita Giuliana και συγκεκριμένα, σε ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι, γνωστό ως «sacellum», οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αρχιτεκτονικά στοιχεία τα όποια ταιριάζουν απόλυτα με το θραύσμα. Το έργο απεικονίζει τον Ηρακλή ως βρέφος να παλεύει με ένα φίδι -σύμφωνα και με τον καθιερωμένο μύθο-, το οποίο αποτελούσε τμήμα μιας μεγαλύτερης τοιχογραφικής σύνθεσης. Οι αρμόδιες αρχές της Πομπηίας εκτιμούν πλέον ότι κοσμούσε το άνω ημικυκλικό τμήμα («lunette») του πίσω τοίχου του sacellum.

Όπως αναφέρουν οι αρχαιολόγοι, υπήρχαν συνολικά δώδεκα διακοσμητικά πάνελ -όλα πλέον λεηλατημένα-, τα οποία περιέβαλλαν το sacellum και ενδεχομένως έφεραν τοιχογραφίες αφιερωμένες στους δώδεκα άθλους του Ηρακλή. Αν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί, τότε η παράσταση του βρέφους Ηρακλή που παλεύει με το φίδι εντάσσεται απόλυτα στο εικονογραφικό πρόγραμμα του χώρου, λειτουργώντας ως προφητικό σημάδι της υπεράνθρωπης δύναμής του και της μελλοντικής του ικανότητας να ολοκληρώσει τους άθλους.

Η ανάλυση του θραύσματος αναμένεται να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση του με τη συνολική διακόσμηση του δωματίου. Στο μεταξύ, πρόκειται να εκτεθεί στο Antiquarium του Boscoreale, από τα μέσα Ιανουαρίου, όπου ήδη υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος αφιερωμένος στα ευρήματα της Civita Giuliana.

«Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, όπου μέσα από στοιχεία και υποθέσεις ανασυγκροτείται με την πάροδο του χρόνου, μια υπόθεση με εγκληματικά χαρακτηριστικά, αποκαθιστώντας την αλήθεια και την αξιοπρέπεια στην Ιστορία», είπε σε δήλωση του ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, Gabriel Zuchtriegel.

Με πληροφορίες από artnet, Finestre sull’ Arte