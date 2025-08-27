Ένα μοναδικό πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων του κόσμου, υπόσχεται το Ballet Stars Gala που έρχεται στο Ηρώδειο, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Για μία μόνο βραδιά, κορυφαίοι χορευτές από τα σημαντικότερα μπαλέτα του κόσμου, έρχονται για να πλημυρίσουν με την τέχνη του κλασικού μπαλέτου το ιστορικό θέατρο, υπό το φως της νυχτερινής Ακρόπολης.

Συνοδεία της 60μελούς Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, οι εξαίρετοι διεθνείς καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εμβληματικά έργα «Giselle», «Grand Pas Classique», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Δον Κιχώτης».

Nicoletta Manni και Timofej Andrijashenko στη «Μπαγιαντέρα» © Teatro alla Scala

Στην Αθήνα καταφθάνουν δέκα από τα διασημότερα etoiles του 21ου αιώνα: Vadim Muntagirov και Fumi Kaneko από το Royal Ballet του Covent Garden, Nicoleta Manni και Timofej Andrijashenko από τη Σκάλα του Μιλάνο, Elizaveta Kokoreva και Daniil Potaptsev από το Μπαλέτο του Θεάτρου Μπολσόι, Paul Marque και Sae Saeya από το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού και Reece Clarke από το Royal Ballet του Λονδίνου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα παραμείνει κλειστό από τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς η λειτουργία του μνημείου θα ανασταλεί τουλάχιστον για 3 χρόνια -τόσο όσον αφορά τη φιλοξενία καλλιτεχνικών δρώμενων όσο και επισκεπτών-, για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Info

Προπώληση εισιτηρίων στο https://www.ticketservices.gr/event/ballet-stars-gala.