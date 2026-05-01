Η πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της εμβληματικής Αμερικανίδας Barbara Kruger, «μιας καλλιτέχνιδας που σχολιάζει με κριτική ματιά τη σύγχρονη κουλτούρα μέσα από έργα που συνδυάζουν την εικαστική και τη γραπτή γλώσσα» εγκαινιάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Δεκατρία νέα έργα μεγάλης κλίμακας ειδικά σχεδιασμένα για τον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει η έκθεση η οποία θα διαρκέσει ως την 1η Νοεμβρίου 2026 με θέμα: Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) – Untitled (Pride and Contempt)

Πυρήνα της έκθεσης αποτελεί μία τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στην οποία αποτυπώνεται με αιχμηρό τόνο η φράση «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση». Στην απέναντι πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, διάσπαρτες στην Εσπλανάδα, ορθώνονται ανάμεσα στα δέντρα μεγάλες μεταλλικές κατασκευές που φέρουν τολμηρά μηνύματα.

Η κινητήρια δύναμη της καλλιτεχνικής πρακτικής της Kruger ήταν να απευθυνθεί άμεσα στο κοινό. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η ίδια έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο και διεισδυτικό καλλιτεχνικό ύφος που διερευνά τις ιεραρχίες της εξουσίας, το φαινόμενο του καταναλωτισμού, καθώς και τις έννοιες της αλήθειας και της κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο της, βαθιά επηρεασμένη από την εμπειρία της στον χώρο της γραφιστικής, η Kruger χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο και το design ως εργαλεία πολιτικής και κοινωνικής κριτικής.

ΚΠΙΣΝέκθεση Barbara Kruger_Untitled (Pride and Contempt) φωτογραφία Γιάννης Κουσκούτης

Στην έκθεση Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση), που πραγματοποιείται σε επιμέλεια της Κατερίνας Σταθοπούλου, τα έργα της παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, δημιουργώντας έναν ενεργό διάλογο με το ελληνικό κοινό.

Σκόπιμα ανοιχτές σε ερμηνείες, δηλωτικές φράσεις όπως «Το κακό είναι καλό», «Ο πρώτος είναι τελευταίος» και «Ολα επιτρέπονται», προσλαμβάνουν διαφορετικά νοήματα, ανάλογα με τη χρονική συγκυρία και τα προσωπικά βιώματα του καθενός. Με τις χαρακτηριστικές έντονες χρωματικές αντιθέσεις, τα έργα σχολιάζουν με οξύτητα το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης: την πόλωση, την ενίσχυση ακραίων ιδεολογιών και την αβεβαιότητα που προκύπτει από οικονομικές, μεταναστευτικές και γεωπολιτικές εντάσεις. Η έκθεση λειτουργεί ως πρόκληση και κάλεσμα προς το κοινό να αναστοχαστεί τη θέση του στον δημόσιο χώρο και την κοινωνία, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα του ποιος έχει φωνή και πώς αυτή χρησιμοποιείται.

Εγκατεστημένα στον υπαίθριο χώρο του ΚΠΙΣΝ, τα έργα ενσωματώνονται στο αρχιτεκτονικό τοπίο, δημιουργώντας μια ενιαία χωρική εμπειρία που εντάσσει την τέχνη στον δημόσιο χώρο και την καθημερινή κίνηση των επισκεπτών και επισκεπτριών.

Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

Με αφορμή την έκθεση σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων (εργαστήρια, σχολικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριληπτικές ξεναγήσεις), που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο. Πρωταρχικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει την κατανόηση και την εμβάθυνση στο έργο της Kruger και των θεματικών που αυτό αντανακλά, συστήνοντας τη σύγχρονη τέχνη και στο ευρύτερο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε το preview της έκθεσης για το Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ (SNFCC Youth Council), καθώς και για μαθητές και μαθήτριες σχολείων.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων:

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο: Η εικόνα σε διαπραγμάτευση

Ασκήσεις στη διαλεκτική της εικόνας και του λόγου με αφορμή την έκθεση της Barbara Kruger

Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

18.30 – 20.30

Για ενήλικες και έφηβους από 15 ετών και άνω

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

H δημιουργική ομάδα bend, η οποία επιμελήθηκε την οπτική ταυτότητα της έκθεσης, θα πραγματοποιήσει τρία εργαστήρια, καθένα εμπνευσμένο από διαφορετικές θεματικές και καλλιτεχνικές πρακτικές της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας. Με αφετηρία τη δυναμική της Kruger να αποδομεί εικόνες, εξουσιαστικούς κώδικες και μηχανισμούς παραγωγής νοήματος, το εργαστήριο θα εξερευνήσει τις μεθόδους με τις οποίες οι διαφημίσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν την ταυτότητα και την κοινωνία μας.

Σχεδιασμός-Yλοποίηση: bend

Λέσχη Ακρόασης

Barbara Kruger: Untitled (Pride and Contempt)

Ένας παράλληλος άξονας πρόσληψης των έργων της BarbaraKruger

Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

19.30-21.30

Για ενήλικες

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Ο Γιώργος Φλωράκης, ραδιοφωνικός παραγωγός και εμπνευστής της Λέσχης Ακρόασης, παίρνει αφορμή από τέσσερα έργα της Barbara Kruger και «ξεδιπλώνει» τέσσερις βραδιές γεμάτες μουσική και ζωηρές συζητήσεις στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που λειτουργεί ως ένας δεύτερος -παράλληλος- άξονας πρόσληψης των έργων και της ελευθεριακής αισθητικής της Kruger.

ΕΙΚΟΝΑ VS ΛΟΓΟΣ: Εργαστήρια Οπτικού Ακτιβισμού με αφορμή την έκθεση της BarbaraKruger

Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Τρίτη 09 Ιουνίου 2026

Τρίτη 07 Ιουλίου 2026

Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026

18.30-20.30

Για ενήλικες

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Ένα παράλληλο πρόγραμμα εικαστικών εργαστηρίων που εξερευνά μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές την ιστορική διαδρομή του πολύπλευρου έργου της Kruger και τη σημασία του στην εδραίωση της τέχνης ως μέσο ακτιβισμού, πολιτικής κριτικής και κοινωνικής παρέμβασης. Καθένα από τα τέσσερα εργαστήρια εστιάζει σε διαφορετικές θεματικές και τεχνικές υλοποίησης και τα έργα που θα δημιουργηθούν θα εκτεθούν σε μια συλλογική παρουσίαση, στη λήξη της έκθεσης,συγκροτώντας μια ενιαία, πολυφωνική συλλογή, αποτύπωμα της κοινής δημιουργικής διαδικασίας γύρω από το έργο της.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ράνια Μπέλλου, εικαστικός

Βοηθός εργαστηρίου: Βασιλική Κουρουπάκη, εικαστικός

Εικαστικά Εργαστήρια για παιδιά

Λέξεις και εικόνες: Η φωνή μου σε αφίσα

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σάββατο 04 Ιουλίου 2026

Μεταξοτυπία για παιδιά: εκτυπώσεις με αποτύπωμα

Σάββατο 06 Ιουνίου 2026

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026

18.30-20.30

Για παιδιά 7-11 ετών

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά που εμβαθύνουν μέσα από εικαστικές δραστηριότητες στις πολύπλευρες καλλιτεχνικές πρακτικές της Kruger, αναδεικνύοντας την τέχνη ως εργαλείο αυτοέκφρασης και ενδυνάμωσης.

Σχεδιασμός-Yλοποίηση: Βίβιαν Εμμανουηλίδου, εικαστικός

Συμπεριληπτικές ξεναγήσεις στην έκθεση

Θα πραγματοποιηθούν προσβάσιμες ξεναγήσεις με ακουστική περιγραφή και χρήση απτικών εργαλείων για επισκέπτες με και χωρίς αναπηρία σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισηγήτρια :Καλλιόπη Γκίκα, Σύμβουλος Προσβασιμότητας-Οδηγός έργων τέχνης για άτομα με προβλήματα όρασης.

Σχολικά Προγράμματα

Οι μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία, από τον Σεπτέμβριο, να παρακολουθήσουν ένα σχολικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από την έκθεση και ειδικά σχεδιασμένο για την κάθε βαθμίδα, με βασική επιδίωξη ναπροσεγγίσουν ουσιαστικά το έργο της Kruger και τις έννοιες που το διατρέχουν, καλλιεργώντας, ταυτόχρονα, την εξοικείωσή τους με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ποια είναι η Barbara Kruger

Η γεννήθηκε το 1945 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και σήμερα ζει και εργάζεται στο ΛοςΆντζελες και τη Νέα Υόρκη. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία μουσεία και ιδρύματα παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στο Museum of Modern Art και το Whitney Museum of American Artστη Νέα Υόρκη, την Tate Modern στο Λονδίνο, το Centre Pompidou στο Παρίσι, και τοMuseum of Contemporary Art στο Λος Άντζελες. Η Kruger κατάφερνει πάντα να βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει το κοινό, χρησιμοποιώντας από τα παραδοσιακά εικαστικά μέσα έως πολύπλοκα βίντεο, ηχητικά έργα και τεράστιες αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους. Τα έργα της μπορεί να εμφανίζονται σε περιοδικά και εφημερίδες, T-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες σε λεωφορεία και σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς και σε προσόψεις κτιρίων.Μέσα από άμεση και συχνά αιχμηρή γλώσσα, η Krugerεπιδιώκει έναν ενεργό διάλογο με το κοινό, θέτοντας στο επίκεντρο τον ρόλο του ατόμου στον δημόσιο χώρο και στη σύγχρονη κοινωνία.

INFO

BarbaraKruger

Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) – Untitled (Pride and Contempt)

Έκθεση στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

28 Απριλίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Είσοδος ελεύθερη

Συντελεστές

Επιμέλεια έκθεσης

Κατερίνα Σταθοπούλου

Μετάφραση έργων στα ελληνικά

Νικόλας Γιατρομανωλάκης

Τεχνικός συντονισμός, ΚΠΙΣΝ

Ρούλα Κόκκοτα

Συντονισμός παραγωγής, ΚΠΙΣΝ

Χριστίνα Μαγειρία